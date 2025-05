Romantika pod slnkom francúzskej Riviéry. Príbeh, ktorý vás zahreje na duši

S láskou z Riviéry od Jules Wake (alias Julie Caplin) je príbeh o odvahe začať odznova, prekonať minulosť a nájsť samú seba v prostredí, kde je všetko možné.

Carrie Hayesová má prácu, ktorá ju baví, a dokonalého milého priateľa. Je vyrovnaná a spokojná so svojím životom. Alebo nie?

Jej život nebol vždy takýto. Ako mladá nadšená študentka herectva sa po búrlivom romániku vydala za hereckého kolegu Richarda Maddoxa. Ich život bol plný možností, otvárala sa pred nimi skvelá kariéra, no keď Richarda zlákal Hollywood, Carrie zostala pozadu a odcudzili sa. Richard, ktorý je teraz svetovou superhviezdou, vedie úplne iný život ako Carrie.

Foto: Ikar

Keď sa ich cesty skrížia v očarujúcom St Tropez, nemôže si pomôcť a pýta sa, čo mohlo byť, keby... Carrie však vie, že sa k milému a rozumnému snúbencovi Alanovi musí zachovať férovo. Jediný problém je, že Carrie a Richard sa ešte stále nerozviedli...

Carrie vzdychla. „Asi počkám, kým nerozbehnem ten rozvod. Je trápne, že sa nemôžem rozviesť s manželom, lebo neviem, ako sa s ním spojiť. Skúmala som to – bez adresy to nejde.“

„Ako chceš vypátrať jeho adresu?“

„Je tu.“

Angela sa takmer nechtiac poobzerala po miestnosti.

„Nie tu v dome, ty trdlo. Vo Francúzsku.“ Carrie si odpila z vína. „Nakrúca na Riviére.“

„Vážne?“

„Áno, tieto dva mesiace.“

Strávte toto leto na Francúzskej riviére!

Foto: Ikar

S láskou z Riviéry je ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí túžia po úniku do sveta slnka, luxusu a romantiky. Jules Wake skvele vystihla atmosféru na Riviére, ktorá doslova dýcha letom, luxusom a francúzskou eleganciou. Je to ideálny „beach read“ románik, čiže ľahký, oddychový príbeh, no zároveň plný emócií a vtipu.

Realisticky vykreslené postavy, s ktorými sa dá ľahko stotožniť, a tiež živé opisy prostredia, vďaka ktorým sa cítite, akoby ste boli priamo na juhu Francúzska.

Áno, občas je to predvídateľné a viete, kam sa to uberá...no i tak si to užívate. Lebo to je predovšetkým oddychovka, pri ktorej netreba premýšľať, ale nechať sa unášať.

Odporúčame milovníkom romantických príbehov, ktorí hľadajú únik z každodennosti do sveta plného slnka, krásnych miest a štipky drámy. Skvelý tip na dovolenku, letné večery alebo ak máte radi knihy o druhých šanciach, rodine a hľadaní vlastného šťastia.

Keď ich zaplávala, pridala ešte jednu navyše len preto, lebo sa zaťala. Richardova návšteva bude dokonale normálna udalosť. Príde iba jej starý priateľ, ktorého roky nevidela. Zhodou okolností je to stelesnená krása, kedysi životná láska, teraz medzinárodná superhviezda.

Komu to chce nahovoriť?