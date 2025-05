Keď sa ocitol na zozname, strachoval sa o život. Marián Lechan so Zuzkou sú puzzle, ktoré spojil osud

„Temperamentný, niekedy prchký a ješitný, no hlavne neskutočne milujúci.“ Takto opísala na sociálnych sieťach obľúbeného markizáka Mariána Lechana jeho manželka Zuzka, s ktorou je vyše 10 rokov. Hoci ich bulvár kvôli začiatku ich vzťahu označoval za neverníkov, oni dokázali, že ich stretnutie bolo osudové. Prekonali spolu prevalenie nevery aj časy, keď sa redaktor bál o svoj život.

Všetci majú jeho číslo

Od detstva chytal do rúk pastelku a tváril sa, že je to mikrofón. Marián Lechan vždy vedel, čo bude robiť a za svojím snom si išiel bezhlavo. Začínal v mestských Martinských novinách, pokračoval v Rádiu Rebeca, kde najskôr len počúval pod oknami, čo sa tam deje a nakoniec sa dostal za mikrofón. Odtiaľ prešiel do Rádia Zet, kde šéfoval spravodajcom a ktoré bolo prestupnou stanicou do televízie Markíza.

„Absolvoval som konkurz, ktorý som vyhral. Skúšali ma z domácej i zahraničnej politiky, ba dokonca aj zo športu. Potom boli aj také nepripravené improvizácie živých vstupov. Tie skutočne stále obľubujem,“ prezradil pre portál Turčianska záhradka Marián Lechan, ktorý už 20 rokov pracuje ako redaktor v regióne Žilina.

Ako po rokoch priznal v relácii Teleráno, kontakt naňho má takmer celý kraj a bežne sa mu stáva, že mu ráno o tretej zavolá niekto, kto má námet na reportáž.

Manželský štvoruholník

„Dá sa na to zvyknúť. Musíte mať tolerantného partnera, ktorý presne chápe vašu prácu. Ja to tak, našťastie, mám,“ hovorí otvorene obľúbený markizák, ktorý našiel šťastie pri kolegyni Zuzke. Ich začiatky pritom boli turbulentné a museli si prejsť poriadne tŕnistou cestou. Ich vzťah totiž začal v čase, keď boli obaja v dlhoročných manželstvách a mali vlastné rodiny.