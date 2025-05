Nenapraviteľný narcis jej búchal hlavu o stenu. Adriana Sklenaříková až pri Marcovi pochopila, čo je vzácne

„Keď ste zamilovaní, všetko je krajšie. Jediné tajomstvo toho, že vyzeráte krásne, je, keď ste šťastní. A ešte krajší ste, keď ste zamilovaní,“ hovorí Adriana Sklenaříková, ktorá po päťdesiatke a dvoch rozvodoch našla šťastie pri francúzskej hviezde. Obľúbená modelka otvorene hovorí o tom, prečo jej vzťahy v minulosti nevyšli a pre vysvetlenia si často chodí do svojho detstva, ktoré vôbec nebolo jednoduché. Ako dieťa si od prvého muža života, svojho otca, vypočula, že nie je milovaná, zažila psychické aj fyzické násilie, no dnes dokazuje, že aj z tej najhlbšej rany môže vzísť sila.

Boxovací vak

„Keď som mala sedem rokov, otec mi povedal, že ma nemiluje. Vtedy sa vo mne zrodila túžba páčiť sa. Páčiť sa znamená, že nás niekto miluje, aj keď v hĺbke duše nie je pravda. Modeling sa na to osvedčil – tlieskajú nás, zbožňujú nás. Táto práca bola ako obväzy na moje rany,“ hovorila vo francúzskej Télé Star rodáčka z Brezna, ktorá otvorene priznala, že kým mladšia sestra Natália bola otcovým miláčikom, Adriana bola jeho obetným baránkom.

„Bola som ako boxovací vak, do ktorého kopete, ak máte zlú náladu alebo ak máte jednoducho chuť trápiť bezbrannú bytosť,“ opisovala svoje pocity pre francúzsku televíziu. „On je nenapraviteľný narcis a ,perverzák‘. Ničil mi život príliš dlho,“ povedala modelka s tým, že okrem psychického týrania zažívala aj fyzické násilie – ak nebola v škole najlepšia, v zúrivosti jej vraj búchal hlavu o stenu, inokedy ju zase zabarikádoval v izbe, aby sa nedostala von.

„Toľko ľudí mi povedalo a napísalo, že poznali niečo podobné. Uvedomujem si, že v rodinách sa stávajú aj horšie veci. Môj otec ma nezneužíval sexuálne. Aj mi to hovoril: ‚Vieš, sú oveľa horšie veci ako to, čo zažívaš‘. Je to pravda, ale to, čo prežívate, vo vás zanechá stopy,“ uviedla vo svojej knihe Libre s odstupom času Adriana Sklenaříková, ktorá s otcom prerušila kontakt a za ich vzťahom spálila mosty. Modeling sa stal pre ňu cestou na slobodu.

Uverila v seba

Krása jej všade dláždila cestu a keď sa stala slávnou, mala pocit, že je milovaná. Traumatických vzťah s otcom mal ale hlboký vplyv na jej sebavedomie a najmä na to, ako neskôr vnímala mužov a lásku.