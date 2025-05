Z klubu ho kúpili za 20 pukov a 20 hokejok. Z malého chlapca vyrástla legenda, ktorá očarila celý svet

Narodil sa len kúsok od futbalového štadióna a aj keď sa už ako malý učil hrať na flautu, stále viac ho to ťahalo k športu. Spočiatku sa venoval futbalu, no keď sa v trinástich rokoch prvý raz dostal k hokeju, už pri ňom aj ostal. Netrvalo dlho a okolie sa dozvedelo, že v jednej z bratislavských mestských častí vyrastá náramne talentovaný brankár. Do petržalského klubu si ho napokon prišli vypýtať funkcionári zo Slovana a tí ho neskôr aj kúpili za dvadsať hokejok a dvadsať pukov.

Spoznávate chlapca na fotografii?