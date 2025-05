Odchádzal od ženy, blúdil a narazil práve na ňu. Monika Šagátová našla šťastie pri staršom kolegovi

„Mne sa často v súkromnom živote odohráva to, čo práve režírujem," priznával známy slovenský režisér, ktorý pred rokmi prežíval ťažké obdobie. Odchádzal od svojej ženy, nevedel čo chce, blúdil presne tak, ako postava z jeho slávnej drámy. A práve vtedy stretol ju. O generáciu mladšiu slovenskú herečku Moniku Šagátovú, s ktorou si padol do oka. Neprajníkom dvojica dokázala, že to myslí vážne a po narodení dieťatka Monika s Michalom píšu ďalšie príbehy plné lásky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3296881897235556&set=pb.100007413343696.-2207520000&type=3

Chýbajúci rok

Monika Šagátová sa narodila 24. októbra 1991 v Zlatých Moravciach, ale pochádza z Jelenca. Navštevovala konzervatórium v Bratislave a neskôr jej kroky smerovali na Vysokú školu múzických umení. Tú na prvý raz nedokončila, podľa medializovaných správ ju údajne vyhodili kvôli tomu, že nespravila jednu zo skúšok.

Herečka v rozhovore pre týždenník Šarm tvrdila, že zo školy odišla sama, aby si spravila pedagogické minimum. Po roku sa však na univerzitu znova vrátila. „Veľa ľudí to tak robí. Prerušia štúdium, idú študovať niečo iné a potom sa vrátia. Ja som spokojná s tým, ako to je teraz. Myslím, že každá skúsenosť je dobrá. Rok na konzervatóriu mi chýbal, chcela som to mať ukončené. Teraz mám papier, písmenká za menom a pokračujem ďalej,“ vysvetilla Monika pre týždenník Plus 7 dní.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/1537892529802037/photos/pb.100063944161000.-2207520000/1617214611869828/?type=3

Mala strach

Milovníci televíznych seriálov aj divadla herečku veľmi dobre poznajú. Pred rokmi bola totiž jednou z hlavných tvárí seriálového hitu Divoké kone, kde si zahrala po boku Jána Dobríka. Jojka ju do seriálu obsadila ešte ako 22-ročnú a pomerne neskúsenú študentku.

Monika pred prvou klapkou pre denník Pravda priznala, že sa bála. Čo jej napríklad po nakrúcaní povie režisér alebo či deň dopadne podľa jej predstáv. „Zo začiatku to bolo pre mňa čosi úplne nové a kým som sa rozbehla, možno mi to chvíľu trvalo. Ale ľudia na pľaci mi pomáhali, aj režisér či kameramani,“ spomínala na svoje začiatky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10215597574267132&set=a.10204253355508753

Srdiečko a láska