Medzi smeťami boli aj trosky Dvojičiek. Najväčšiu skládku na svete menia na oázu, kde sa vrátil život

Ak by ste sa dnes postavili na kopec v parku Freshkills, nepovedali by ste, že stojíte na 150 miliónoch ton odpadu.

Keď sa Christopher Ricker, rodák zo Staten Islandu, pozeral ako dieťa z okna svojej detskej izby, cez kopy odpadov nevidel horizont. Pred ich domom totiž od roku 1948 do roku 2001 vyrástla najväčšia skládka odpadu na svete, na ktorú denne privážali 29-tisíc ton odpadu. Freshkills Park v najjužnejšej mestskej časti New Yorku dnes vyzerá na nespoznanie – najznámejšia skládka na planéte sa mení na biologicky rozmanitú oázu, kde sa po rokoch vracajú motýle aj včely.

Sľubovali len tri roky

Dlho predtým, než sa na trávnatom poraste začali objavovať odpadky, slúžila táto krajina domorodým obyvateľom Ameriky. Ako uviedol National Geographic, v 17. storočí holandskí osadníci vyhnali domorodý kmeň, premenovali túto oblasť na „kille“, čo v holandčine znamená „koryto rieky“ alebo „vodný kanál“.

Intenzívne tam pestovali plodiny na kŕmenie koní, ktoré prepravovali Newyorčanov, až kým v 20. storočí nevzrástla popularita automobilov. Osud tohto miesta sa zmenil v roku 1948, keď komisár pre plánovanie v New Yorku Robert Moses vyhlásil, že táto nedotknutá krajina je neužitočná a hodná len ako skládka odpadu, ktorý sa hromadil v iných mestských častiach. Moses vtedy vyhlásil, že na tomto priestore trávnatých porastov vytvoria dočasnú skládku odpadu. Nemala tam byť viac ako tri roky, no z troch rokov sa nakoniec stalo vyše polstoročie – 53 rokov.

Kopce z odpadov

Každý deň na toto miesto smetiarske autá prinášali 29-tisíc ton odpadu zo všetkých obvodov New Yorku, skončili tam aj trosky Svetové obchodného centra po 11. septembri, čím sa Freshkills stal najväčšou skládkou na svete.

Odpad sa na niektorých miestach hromadil do väčšej výšky ako bola Socha slobody. Ľudia, ktorí žili okolo, si museli neustále zakrývať tvár, aby nedýchali zápach, ktorý sa šíril vzduchom a desaťročia bojovali za to, aby skládku zrušili. Podarilo sa im to koncom 90. rokov a o 20 rokov neskôr by ste toto miesto nespoznali.