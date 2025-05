Odborníci odhalili, ktoré psie plemená pohoreli v testoch inteligencie. Najhoršie dopadol tento elegán

Pes nie je len miláčik, ale aj partner do života. A každý, kto si ho chce zadovážiť, by mal vedieť, že výber plemena neovplyvňuje len vzhľad či veľkosť psa, ale aj jeho povahu – najmä schopnosť učiť sa a poslúchať. Niektoré plemená sú zvedavé, sústredené a reagujú na povely už po pár opakovaniach. Iné sa s tréningom trápia oveľa viac.

Poslušnosť psa totiž nie je len o dobrom srdci, ale aj o inteligencii. Tá určuje, ako rýchlo si pes osvojí nové správanie, ako chápe vaše pokyny a ako často vás vôbec počúva. A tu prichádza dôležitá otázka. Ktoré plemená patria medzi tie najmenej inteligentné?

Ako informuje Daily Mail, otázkou psieho IQ sa už roky zaoberá profesor Stanley Coren, popredný odborník na psie správanie z University of British Columbia v Kanade. Vo svojej knihe The Intelligence of Dogs, ktorá sa stala základom hodnotení mnohých kynológov, pred rokmi zoradil plemená podľa tzv. schopnosti naučiť sa nové povely a reagovať na ne.

Foto: Freepik, rawpixel.com

Do hodnotenia zahrnul výsledky viac ako 200 odborníkov na výcvik poslušnosti zo Spojených štátov a Kanady. Psy boli zoradené do piatich kategórií, pričom tie s najnižším skóre boli označené za „najtvrdohlavejšie“, resp. najmenej inteligentné.

Podobne aj novšia štúdia z Helsinskej univerzity vo Fínsku testovala schopnosti rôznych plemien pri riešení problémov, čítaní ľudských gest či pamäti. Zatiaľ čo belgický ovčiak exceloval, niektoré psy v testoch úplne zlyhali.

Tu je 5 plemien, ktoré v rebríčku inteligencie skončili najnižšie – zoradené od „lepšieho" po úplného outsidera: