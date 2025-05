Hľadela mu do očí a rukou spravila prekvapivé gesto. Liv Bielovič sa od vzťahu s Danielom nenechala odradiť

Keď si pri rozvode prechádzala ťažkým obdobím, nebola si istá, či ešte nájde lásku. V jednej bratislavskej reštaurácii sa však zapozerala do očí fešnému cudzincovi a napokon sa rozhodla, že mu dá šancu. Od toho času tvorí Liv Bielovič harmonický pár s Američanom Danielom a hoci veľkú vzdialenosť videli zo začiatku niektorí ako problém, herečku to od vzťahu s ním neodradilo. Priznala to v rozhovore pre Šarm.

Hello, lady!

„Stretli sa nám pohľady, ten očný kontakt bol intenzívny. Keď už sme museli s Beky odísť, povedala som si, že mu dám šancu. Postavila som sa zo stoličky, dívala som sa na neho dlhšie ako tri sekundy a priložila som si k uchu ruku s gestom Zavolaj mi. On ostal zarazený, ako mi má volať, keď nemá moje číslo,“ zaspomínala si známa herečka na osudové stretnutie s Danielom, keď bola s dcérou v reštaurácii v centre Bratislavy.

Neznámy muž si túto príležitosť nenechal ujsť a keď už bola umelkyňa na odchode, rozhodol sa na ňu zavolať so slovami: „Hello, lady, beautiful lady!“ Potom k nim prišiel a povedal: „Ľutoval by som do konca života, ak by som vás neoslovil‘,“ opísala prvé stretnutie so svojím Danielom Liv Bielovič.

Nie je to o vzdialenosti

Od roku 2022 tak tvoria harmonický pár a hoci fungujú na diaľku, Daniel totiž žije v americkej Kalifornii, zatiaľ čo herečka na Slovensku, klape im to po všetkých stránkach. A napriek tomu, že pre veľkú vzdialenosť jej niektorí v začiatkoch vzťahu vraveli, že to nebude mať ľahké, herečku to neodradilo.

„Mala som aj slovenského manžela, aj slovenského priateľa, dokonca aj vzťah v Prahe, kde som tri roky žila, a nevyšlo to. Nie je to o vzdialenosti,“ dodala s tým, že Daniel ju dokonca už aj požiadal o ruku, ona však nateraz jeho žiadosť odmietla.