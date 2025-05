Namiesto hnevu ukázal niečo, čo v dnešnom svete chýba. Vladimír Strmeň venoval zlodejovi nečakané slová

Ako šestnásťročný bojoval v Slovenskom národnom povstaní a zažil hrôzy vojny, ktoré by zlomili aj tých najsilnejších. No Vladimír Strmeň ako 96-ročný dokazuje, že aj po všetkom, čo prežil, si zachoval to najvzácnejšie – pokoj v duši a schopnosť odpúšťať.

Krádež, ktorá pobúrila verejnosť

Jeho vnútornú silu preveril aj zážitok, ktorý by iných naplnil hnevom. Počas minuloročných osláv 80. výročia SNP v Banskej Bystrici mu 30-ročný muž vykradol dom. Ako v tom čase informovali Noviny.sk, ukradol mu medaily, prsteň a 200 eur. Predmety, ktoré pre pána Strmeňa nemali len finančnú, ale predovšetkým citovú hodnotu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/tvjoj/videos/1195158681730410/

Verejnosť bola oprávnene pobúrená. Čin za hyenizmus označili dokonca aj prezident a minister vnútra. No samotný pán Strmeň neprejavoval hnev, práve naopak. Jeho odpoveď je dôkazom, že si zachoval ľudskosť aj po všetkých útrapách života.

Nečakaný odkaz do väzenia

„Všetko mi vrátil, nič sa mi nestalo, ja som mu odpustil,“ povedal pamätník v reportáži pre TV JOJ. Hoci by sa tu mohla diskusia končiť, Vladimír Strmeň išiel ešte ďalej. Zlodejovi totiž poslal odkaz priamo do väzenia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/piestany.sk/posts/pfbid0WFNmUrMFw4KRsCHno2oHfzFV61W4bmyD21wpaomEWZkcP9g7gzyfzcqC8xHGMESAl

„Bol som s jeho otcom a dal som mu odkázať do väzenia, že sa nehnevám. Keby som sudca, tak ho aj pustím,“ dodal Strmeň, ktorý aj dnes, desiatky rokov po vojne, bojuje za to, aby v nás ostalo to najcennejšie. Ľudskosť.