Nezlomila ich strata dieťaťa ani zákerný udavač. Záchranár Viliam Dobiáš je s manželkou Maricou 53 rokov

Na medicínu išiel bez akejkoľvek motivácie, v zálohe mal ešte teológiu. Anestéziológ, intenzivista a špecialista urgentnej medicíny Viliam Dobiáš sa od anestéziológie dostal až k záchrannej zdravotnej službe a pracuje v nej až dodnes. Za to, že sa stal jedným z našich najznámejších lekárov, vďačí aj manželke Marici, s ktorou je 53 rokov. Jeho renomé je vraj jej zásluhou. „Keď pozerám naspäť do roku 1972, nič zásadné by som nemenil,“ priznal pre portál superbabky.sk lekár, ktorý vďaka svojej práci aj manželstvu pozná recept na fungujúci a šťastný vzťah.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218628208081522&set=pb.1387084356.-2207520000&type=3

Vnukom skromných hrdinov

Viliam Dobiáš sa narodil na sviatok svätého Valentína ako jediné dieťa, pretože jeho mama viac detí mať nemohla. Ako priznal pre Katolícke noviny, jeho otca v 50. rokoch vyhodili z banky a skončil pri stavebných prácach. „Mama v rámci ,kajúcnosti‘ pracovala nejaký čas na Stavbe mládeže. Žili sme v dvojdome s babkou, prababkou a dvomi pratetami v Bratislave,“ vysvetľoval. To, že vyrastal najmä medzi ženami, bolo podľa neho dobrou prípravou na prácu v zdravotníctve.

Túžbu zachraňovať ľudské životy zdedil po svojich starých rodičoch, ktorí počas druhej svetovej vojny ukrývali židovské dievča. To, že riskovali svoje životy, sa dozvedel takmer až v dospelosti, pretože starí rodičia boli skromní a nikdy sa tým nechválili.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209523131420296&set=pb.1387084356.-2207520000&type=3

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221896352703095&set=pb.1387084356.-2207520000&type=3

V láske zaúradovali mamy

„Rodičia ma vychovali k láske k čomukoľvek, čo človek robí, k optimizmu a k schopnosti nepodľahnúť problémom,“ priznal pre Katolícke noviny Viliam Dobiáš, ktorého mrzí len to, že ho nenaučili prejaviť lásku aj slovami. Dodnes je skôr zástancom činov, ktoré dokazuje nielen v súkromí, ale aj v práci, kde viac ako 50 rokov zachraňuje ľudské životy.

Lekársku fakultu vyštudoval v roku 1974 a v tom istom roku si zobral za ženu svoju priateľku Maricu. Ich stretnutie mali na svedomí ich mamy, ktoré boli kolegyne a ktoré ich prinútili ísť na ples, kam ani jeden z nich nechcel ísť. Za to, že ich mamy donútili ísť, sú Dobiášovci vďační aj po 53 spoločných rokoch. Prekonať pritom toho museli veľa.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220528312502945&set=pb.1387084356.-2207520000&type=3

Ako zistili, že sa chcú zobrať