Držte sa pravidla 60/60. Český lekár prezradil päť dennodenných zlozvykov, ktoré zbytočne ničia zdravie

Zdravie by v našom živote malo byť prioritou, no častokrát je to práve naopak. Takmer denne totiž zvykneme robiť veci, ktoré nám s istotou, ale pomaly naše zdravie ničia. Ktoré to sú a ako proti nim bojovať? Tejto téme sa na svojom profile na sociálnej sieti venuje český lekár Tomáš Kaštovský.

5. Nedostatok spánku

„Spánok nie je luxus. Pokiaľ zvyknete spávať menej ako sedem hodín, zvyšujete tak riziko cukrovky, problémov so srdcom aj oslabenie imunity,“ hovorí Tomáš Kaštovský. Podľa neho preto musíte urobiť zo spánku prioritu. „Choďte spať v rovnakú dobu, večer obmedzte modré svetlo (televízia, mobilný telefón, tablet) a v spálni majte tmu a chladnejšie ako v iných častiach vášho bývania,“ radí český odborník.

Foto: Freepik.com, DC Studio

4. Sedenie počas dňa

Celý deň sedíte v práci, potom v aute a ešte aj doma pri televízii? „Telo stagnuje, svaly ochabujú a zvyšuje sa riziko bolesti chrbta, cukrovky aj problémov so srdcom,“ upozorňuje Tomáš Kaštovský a dodáva, že na tento problém pomôže počas dňa krátka prechádzka. „V práci tiež skúste občas stáť alebo striedajte klasickú stoličku s fit loptou či státím pri stole,“ hovorí ďalej odborník.

Foto: Freepik.com, freepik

3. Jedlo v zhone

Ak sa počas dňa stravujete napríklad počas chôdze, v aute alebo v strese medzi jednotlivými stretnutiami, vaše telo nielenže nestíha tráviť, ale vzniká aj plynatosť a nadúvanie, môže sa dostaviť tiež únava či zlé vstrebávanie živín. Navyše ľudia často pre krátkosť času siahnu skôr po rýchlom občerstvení alebo sladkostiach, čo taktiež zhoršuje trávenie i hladinu cukru v krvi. „Urobte preto z jedla vedomú pauzu. Jedzte v pokoji, ideálne posediačky, bez mobilu a pomaly,“ radí lekár.