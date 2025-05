Kondíciou sa vyrovná dvadsiatnikom, vďačí za to 6 pravidlám. Žena dokázala zostať fit aj vo vysokom veku

Väčšina bežcov po dovŕšení 70. roku života zaznamenáva výrazný pokles výkonnosti, no v prípade Jeannie Rice, ktorá nedávno oslávila 77. narodeniny, je to inak. Nedávno zabehla Bostonský maratón, vo svojej kategórii prekonala ženské svetové rekordy na každej vzdialenosti a v niektorých porazila aj najrýchlejších mužov.

Má neuveriteľnú kondičku

Podľa neoficiálnych výsledkov maratón zabehla za 4 hodiny, 27 minút a 17 sekúnd, čo bol na jej pomery síce pomalý čas, no aj napriek tomu sa vo svojej kategórii umiestnila na prvom mieste. Meria asi 158 centimetrov, váži 43 kilogramov a jej maximálny príjem kyslíka ( ukazovateľ aeróbnej zdatnosti a vytrvalostnej kapacity) sa podľa laboratórnych testov rovná 25-ročnej žene.

„Je príkladom toho, ako ako dôsledný tréning a možno aj priaznivá genetika môžu čiastočne vzdorovať všedným procesom starnutia, “ vysvetlil pre The Washington Post Bas Van Hooren, odborný asistent pre výživu a pohybové vedy na Maastrichtskej univerzite v Holandsku, ktorý spolu s ostatnými výskumníkmi začal skúmať, ako si ľudia s pribúdajúcim vekom môžu udržať kondíciu bez ohľadu na zníženú fyzickú aktivitu a prirodzené schopnosti.

Stala sa inšpiráciou

Jeannie podľa nich dokazuje, že nikdy nie je neskoro začať sa aktívne hýbať. Sama sa do behania pustila, až keď mala 35 rokov a jej cieľom bolo schudnúť pár kíl, ktoré pribrala počas návštevy v rodnom Soule. „Myslela som si, že keď budem behať okolo bloku, hneď schudnem dva kilogramy. Behala som len jeden alebo dva kilometre naraz, nemala som ani bežecké topánky,“ priznala.

Časom sa rozhodla, že sa zapojí do niekoľkých miestnych pretekoch, ktoré napokon vyhrala a o rok neskôr zabehla svoj prvý maratón, ktorý bez akéhokoľvek tréningu zvládla absolvovať za 3 hodiny a 45 minút. Vedela, že by to dokázala ešte rýchlejšie a tak o pol roka neskôr skúsila ďalší maratón a tam sa to podarilo, čím sa kvalifikovala na preteky v Bostone.