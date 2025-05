Na film neúspešne balil baby. Z malého Matýska z komédie S tebou mě baví svět vyrástol poštár

„Deti tam dostávali záhul,“ priznal herec Pavel Nový, ktorý je posledným žijúcim otcom z filmu S tebou mě baví svět. Od natočenia komédie storočia už uplynulo vyše 40 rokov a z detských hviezd sú dnes muži a ženy v najlepších rokoch. Azda najslávnejším dieťaťom z príbehu „pánskej jazdy“ na chalupe v Beskydách sa stal Matýsek s legendárnou hláškou, ktorá zľudovela: „Matýsek se posr*l.“ Z malého chlapčeka je dnes dospelý chlap, ktorý sa nestal hercom, ale našiel si úplne inú životnú náplň.

Hľadali dvojčatá

Na kasting prišlo takmer sedemtisíc detí, do užšieho výberu sa ich dostalo nakoniec 450 a režisérka Marie Poledňáková si musela vybrať iba šesť tých najlepších. Pepíno vraj na konkurze zaujal svojou prostorekosťou, Dášenku zase vybrali kvôli jej peknému spevu a milému úsmevu. Bertík sa na všetkých zase stále mračil a natáčať vôbec nechcel, nakoniec ho ale presvedčili rodičia. Do úlohy malého Matýska hľadala režisérka pre istotu dvojčatá, ale nakoniec sa rozhodla pre ani nie dvojročného Lukáša Pelánka. Poledňákovú presvedčila jeho nebojácna mama.

Ako spomínal pre iDNES.cz, k filmu sa primotal po čom, čo produkcia zverejnila v novinách inzerát: „Hľadáme dvojčatá.“ Režisérka Mária Poledňáková si chcela poistiť, že keby jeden filmový Mates počas nakrúcania marodil, mohla by bez prerušenia točiť so záložným Matesom. Skúškami prešlo 25 dvojčiat, ale žiadne ju nezaujalo.

Posledná vošla do dverí športová mladá žena s ruksakom na chrbte, ktorá mala v náručí desaťmesačné batoľa. Režisérka si bola okamžite istá, že práve toto dieťa hľadá. Spýtala sa, kde má mamička druhé dieťa. „Nemám,“ povedala Lukášova mama. „Našla som inzerát a riskla to. Risknite to so mnou tiež,“ odvetila.

Dolu kopcom v kočíku

Lukáš Pelánek bol príliš malý, aby si pamätal na natáčanie a s humorom hovorí, že možno je to aj dobré, pretože inak by mal spomienky na to, ako sa v kočíku rútil dolu strmým svahom. Legendárna scéna bola pritom autentická.