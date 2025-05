Keď sa s ňou oženil, manažér zúril. Bon Jovi je 36 rokov so stredoškolskou láskou, ktorej nebol vždy verný

„Nie som svätý,“ priznáva pre Independent Jon Bon Jovi, ktorý je 36 rokov ženatý so svojou láskou zo strednej školy, hoci jej nebol vždy verný. Dorotheu Hurleyovú stretol, keď boli obaja študenti na strednej škole v New Jersey a okamžite ho k nej niečo tiahlo. Obľúbený spevák dnes otvorene hovorí, že jeho manželka musela za takmer štyri dekády toho veľa zniesť, preglgnúť a odpustiť mu.

Manažér zúril

Jon aj Dorothea vyrastali v rovnakom meste a aj navštevovali rovnakú strednú školu. Kým ona bola tichá a športovo zdatná karatistka, Jon bol už vtedy sympatickým rebelom s gitarou, ktorý sníval o hudobnej kariére. Jedného dňa chcel na hodine dejepisu odpísať odpovede z jej testu, vtedy sa im stretli pohľady a vraj hneď vedel, že táto dievčina bude jeho ženou.

„Od chvíle, keď som ju uvidel, hneď ma to k nej priťahovalo. A ten pocit sa nikdy nezmenil,“ povedal v rozhovore pre People v roku 2020 Jon Bon Jovi, ktorý v tom čase začal byť známy a v roku 1986 už predával so svojou skupinou milióny nosičov. Spevák bol stále na cestách a hoci po ňom fanúšičky šaleli, on bol verný svojej stredoškolskej láske, ktorá cestovala s ním. Keď sa v roku 1989 počas turné ocitli v Las Vegas, spýtal sa jej: „Mám nápad. Prečo sa nevezmeme?“ Dorothea si myslela, že sa zbláznil, no nakoniec ju presvedčil, že nič lepšie nemôžu urobiť. „Išli sme do Las Vegas a nikomu sme o tom nepovedali,“ zaspomínal si Jon Bon Jovi.

„Keď som sa vrátil späť, manažér zúril. Tvrdil, že to nebol správny kariérny krok. Nahrávacia spoločnosť bola tiež zúfalá,“ priznal spevák, ktorý nakoniec všetkým dokázal, že jeho rozhodnutie bolo správne. Ich vzťah vraj vydržal vďaka vzájomnému rešpektu, dôvere a pevným zásadám.

Nebol svätý

„Nemám milenku na jednej strane a rodinu v druhom meste,“ povedal hudobník kedysi pre magazín Men’s Health. „Nikdy nebudete o mne čítať tento druh príbehov. Nikdy som nemal záujem o tento životný štýl,“ vravel Jon Bon Jovi, ktorý v roku 2024 v rozhovore pre Independent prekvapil, že manželstvo nebolo až také bezproblémové a že počas ich vzťahu nebol vždy „svätý“.