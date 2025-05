Spolužiakom musel spievať, inak ho čakala bitka. Tohto chlapca šikana o radosť z hudby nikdy neobrala

Mama chlapca z fotografie spočiatku vôbec nebola nadšená, keď sa jej syn rozhodol, že bude spevákom. Nebolo to však preto, že by mu neverila. V tomto povolaní nevidela perspektívu, o chlapca sa bála a preto mu navrhla, že by sa mal radšej vyučiť za predavača a predávať cédečká, keď má hudbu tak rád. Pre spev ho navyše šikanovali starší spolužiaci. Cez veľkú prestávku ho vytiahli z triedy, postavili sa okolo neho a nútili ho spievať. Keď tak urobil, smiali sa, že má tenký hlas, keď odmietol, zbili ho. Ani krutá šikana v škole však mladíka od tejto vášne neodradila. Hudba ho liečila, mama časom pochopila, že jej je úplne oddaný a keď jej syn vyrástol, neraz si s ním hrdo zaspievala.

Viete, o koho ide?