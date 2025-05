Aké je mať za suseda pápeža? Slovák Martin pri prvom osobnom požehnaní spoznal skutočný charakter Leva XIV.

Nový pápež Lev XIV. strávil prvú noc po zvolení v budove, kde doteraz býval ako kardinál. Vo Vatikánskom paláci svätého ofícia nebývali len kardináli, ktorí pricestovali na konkláve, ale na mieste žije aj ďalších zhruba 20 obyvateľov – medzi nimi aj Slovák Martin Jarábek, ktorý je riaditeľom slovenskej sekcie Vatican News. Ako prezradil v podcaste Ráno Náhlas, nový Svätý Otec bude ešte niekoľko dní jeho susedom.

Chystal sa na Slovensko

„Kiežby sa niektorý kardinál, ktorý býva so mnou, stal pápežom,“ hovoril si s humorom Martin Jarábek. „Kardinál, ktorý ma pozná. Mohol by som potom povedať, že nie ja poznám pápeža, ale pápež pozná mňa. A to sa naplnilo,“ smial sa Slovák, ktorý spoznal amerického kardinála Roberta Prevosta ešte pred konkláve, keď ani nedúfal v to, že by sa mohol stať pápežom.

„Pýtal sa ma, ešte ako kardinál, ako sa volám, odkiaľ som. Povedal mi, že pozná Slovensko, že tam bol a chystá sa tam dvakrát,“ prezradil pre agentúru SITA Jarábek s tým, že Robert Prevost mu vo výťahu hovoril, že by mal v júni odslúžiť omšu v Košiciach a v júli zase celebrovať na Mariánskej hore v Levoči. „Tieto návštevy už ale zrejme nebudú, pretože by už nešlo o návštevu bežného kardinála, už je to štátna návšteva, keďže je aj hlavou Vatikánu,“ poznamenal Jarábek, ktorý si na novom pápežovi váži hneď niekoľko vlastností a schopností.

Prvé osobné požehnanie

Bývalý americký kardinál plynule rozpráva šiestimi rečami, okrem toho je matematik, duchovný človek, augustinián, ktorý má skúsenosti nielen s misiou, ale aj cirkevným právom. „Má široký rozhľad,“ prezradil Martin Jarábek, ktorý bol medzi prvými ľuďmi, ktorí dostali od nového pápeža prvé osobnejšie požehnanie. Vo štvrtok ho s ostatnými susedmi budovy čakali viac ako dve hodiny a čakanie sa vyplatilo.