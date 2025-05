Trojhodinové jedlá vie spraviť za hodinu. Falošnú sviečkovú podľa Miroslava Etzlera zvládnete ľavou zadnou

Každý deň by mohol v kuchyni stráviť celé hodiny a vôbec by mu to nevadilo. Český herec Miroslav Etzler totiž varenie miluje, dokáže pripraviť pochúťky takmer z každej svetovej kuchyne, za sporákom je nekompromisný a jeho jedlo chutí výborne aj napriek tomu, že si zásadne nepomáha receptami.

Navarí a všetko po sebe uprace

„Nechcem sa chváliť, ale dajme tomu, že som slušný herec, no vynikajúci kuchár. Navyše varím veľmi rýchlo. Jedlá, ktoré normálne trvajú tri hodiny, mám za hodinu hotové,“ prezradil v rozhovore pre Deník.cz známy umelec, po ktorom v kuchyni nikdy nezostane neporiadok. Keď má zasýtiť sám seba, siaha aj po polotovaroch, no akonáhle varí pre ostatných, mení sa na šéfkuchára.

„Všetko si nakrájam, pripravím a potom to už len pridávam do hrnca a priebežne všetko umývam. Pri varení nerobím nič iné, fascinuje ma vôňa a varenie samé o sebe, nechcem si ho niečím pokaziť. Keď varím pre niekoho iného, som najšťastnejší človek na svete. Možno som sa minul povolaním,“ zamyslel sa Etzler, ktorý vo svojom receptári skrýva aj tip na najlepšiu falošnú sviečkovú.

Jej príprava vôbec nie je náročná, zvládne ju každý domáci kuchár alebo kuchárka a ak by vám aj náhodou trvala o čosi dlhšie, obľúbený herec tvrdí, že to vôbec nie je problém. „Weich hovoril, že čas strávený na rybách sa nezapočítava do života. Ja hovorím, že pre amatérov platí to isté v kuchyni,“ vysvetlil herec pre magazín Lifee.cz.

Falošná sviečková podľa Miroslava Etzlera