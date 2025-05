Chceli by sa vrátiť na Slovensko. Partnerka Maria Cimarra prekvapila a vysvetlila, čo jej v zahraničí chýba

Všetci si mysleli, že žije rozprávku, no ona sa v súkromí musela vyrovnať so situáciou, ktorá jej lámala srdce. Známa modelka Broňa Gregušová, partnerka charizmatického herca Maria Cimarra zo seriálu Skrytá vášeň, sa nedávno fanúšikom na sociálnej sieti zdôverila s tým, že roky viedla boj, o ktorom verejnosť vôbec netušila. To, že je dnes matkou, totiž považuje za skutočný zázrak.

Dozvedel sa to skôr

„Ono mi to nebolo povedané tak, že „nie je veľká pravdepodobnosť“, že nebudem mať dieťa. Bolo mi skôr povedané, že deti jednoducho mať nebudem,“ vysvetlila vo videu na Instagrame známa Slovenka, ktorá sa v tom čase cítila okradnutá o budúcnosť, o ktorej vždy snívala. Aj napriek tomu však vedela, že život pokračuje ďalej a v momente, kedy to najmenej čakala, sa jej svet obrátil hore nohami.

„Bol to zázrak, život bábätka je zázrak, aj keď nás to zaskočilo, pretože sme sa o tehotenstve dozvedeli pri bežnej kontrole,“ prezradil v rozhovore pre magazín HOLA.com Mario, ku ktorému sa úžasná novinka dokonca dostala skôr ako k Broni. Kým sa totiž po prehliadke obliekala, zaskočený lekár hercovi oznámil, že jeho priateľka je tehotná.

Prekvapivé novinky

„Keď som sa to dozvedela, tak som prepla a takú vôľu, akú som mala vtedy, by som chcela mať celý život,“ prezradila Broňa, ktorá otehotnela aj napriek nepriaznivému verdiktu lekárov a s Mariom vychováva malú Brianu, ktorá má už dva roky. Z rodičovstva sú obaja veľmi nadšení a aj napriek tomu, že na sociálnych sieťach v poslednom čase nezdieľajú spoločné fotografie, Broňa otvorene hovorí o plánoch do budúcnosti.