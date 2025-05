Menopauza ju prekvapila, ale nezmohla. Diana Mórová sa s novým obdobím vyrovnala, je späť a ženám radí jediné

Je známa svojou energickosťou a charizmou, no nedávno začala sama na sebe pociťovať, že sa niečo zmenilo. Diana Mórová sa v podcaste To nerieš, moja otvorene rozrozprávala o tom, ako ju prekvapilo obdobie menopauzy. Náhle zmeny však dokázala ustáť a dnes už vie, že najdôležitejšie je načúvať vlastnému telu.

Šokovalo ju to

„Ja som nevedela, čo je prechod. Mňa sa to netýkalo, prišlo to lusknutím prsta. To bolo strašné,“ opísala v podcaste známa herečka, ktorá si zrazu všimla, že sa nafukuje aj po vypití obyčajného pohára s vodou. Jej telo sa znenazdajky začalo meniť a neovplyvňovalo ju to len v súkromí, ale aj v práci.

„Ja som si prestala veriť, ja som sa za chvíľu celá spotila, začala som si opakovať texty, čo nikdy nerobím. Bola som vyplašená,“ spomína si Diana, ktorá dovtedy vôbec netušila, že menopauza prichádza do života ženy tak náhle.

Znova je sama sebou

Napriek tomu však vedela, že v divadle musí podať stopercentný výkon, pretože sa to od nej očakáva. Hrávala neskoro večer, potrebovala byť absolútne sústredená a tak zásadne zmenila jedálniček, k upravenej strave pridala pohyb, ktorému sa venovala už predtým a neskôr sa rozhodla, že svoju aktuálnu situáciu prediskutuje s odborníkom.

To odporúča aj ostatným ženám, ktoré sa s náhlymi zmenami potrebujú čo najskôr vyrovnať. Práve tento krok jej totiž pomohol ostať sebou samou. „Išla som gynekológovi, zistili sme, čo mi chýba, povedali mi, čo musím brať, aby sa mi hladiny hormónov vyrovnali a vrátila som sa tam, kde som,“ teší sa obľúbená umelkyňa.