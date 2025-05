Odmalička mu vraveli, že bude pápež. Súrodenci Leva XIV. si zaspomínali na detstvo s výnimočným bratom

Kým sa ostatní chlapci hrali na policajtov, on sa hral na kňaza.

Oveľa skôr, ako sa Robert Prevost stal pápežom Levom XIV., bol len obyčajným chlapcom, ktorý so svojimi dvoma staršími bratmi vyrastal na jednom z predmestí Chicaga. Odmalička sa túžil stať kňazom, kým sa ostatní chlapci hrali na policajtov a lúpežníkov, on predstieral, že rozdáva sväté prijímanie a keď ho pred niekoľkými dňami zvolili za hlavu katolíckej cirkvi, neohromilo to len svet, ale aj jeho súrodencov.

Vždy vedel, čo je jeho poslaním

V deň, kedy Lev XIV. prvý raz vystúpil na balkón Baziliky svätého Petra, sa jeho najstarší brat Louis necítil dobre a tak celý deň preležal v posteli. „Moja žena mi zavolala, aby mi oznámila, že z kaplnky stúpa biely dym. Začali čítať jeho meno a keď povedali Roberto, okamžite som vedel, že to je Rob. Bol som rád, že ležím, lebo inak by som spadol. Je to jednoducho neuveriteľné,“ opísal pre ABC News najstarší brat nového pápeža.

Úžasná novinka ho postavila na nohy, začal tancovať po miestnosti, je plný energie a cíti sa skvele. O svojom bratovi hovorí ako o praktickom človeku, ktorý má dobrý zmysel pre humor, je neuveriteľne múdry a miluje ľudí. Vždy vedel, čo je jeho poslaním a podľa Louisa už od jeho piatich rokov rodina tušila, že je predurčený na veľké veci.

Dúfa, že bude hlasom chudobných

„Stále sme si ho doberali a hovorili mu, že raz bude pápežom. Susedia hovorili to isté a pozrite, o niečo viac ako 60 rokov neskôr sme tu,“ opísal nadšený Louis, ktorého radosť zdieľa aj druhý brat John. Vo štvrtok sa mu podarilo asi na 30 sekúnd s Robertom telefonovať, aby mu zablahoželal a myslí si, že ak by ich rodičia ešte žili, boli by na svojho syna mimoriadne hrdí.