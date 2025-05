Pri nádychu chrčala a pichalo ju na hrudníku. Známa influencerka varuje pred fajčením elektronických cigariet

Už asi mesiac nefajčím, mám s tým odporné a hrozné skúsenosti. Keď som to zvládla ja, tak to dokážete aj vy, povzbudila svojich fanúšikov.

Keď sa vlani nechala uniesť trendom, ktorý pohltil mnohých mladých aj starších, ešte nevedela, čo ju na konci celej skúsenosti bude čakať. Známa influencerka Betka Saloňová, ktorú by ste ešte prednedávnom v meste stretli s elektronickou cigaretou v ruke, však už vie, že fajčenie nie je cesta a na jeho nástrahy sa snaží upozorniť aj ostatných.

Zo zábavky sa stala závislosť

„Je rok 2025, ľudia si hľadajú rôzne úniky od stresu, od nepríjemnej reality, od čohokoľvek a ja som minulý rok pred letom začala fajčiť elektronické cigarety,“ priznala na začiatku svojho videa na TikToku Betka, ktorá bola vždy veľkou odporkyňou fajčenia, no na dovolenke s kamarátmi si povedala, že si z elektronickej cigarety predsa len potiahne.

To však spustilo kolotoč, na ktorý vôbec nebola pripravená. „Zozačiatku mi to ani nechutilo, ale bavil ma na tom ten dym a keď dostatočne dlho fajčíte, začne vám to chutiť a navyknete si na to, lebo závislosť. Takže ma s odstupom času už nebavil iba dym, už ma bavilo zisťovať, ktoré príchute sú dobré a potom vlastne nájsť tú jednu najlepšiu,“ pokračovala v rozprávaní.

Zastavilo ju až pichanie na hrudníku

V tom čase na sebe ešte nebadala žiadne zmeny, nová záľuba ju úplne pohltila a vďaka tomu, že sa elektronická cigareta dá pohodlne fajčiť aj v interiéri, ju takmer ani nepustila z ruky. To všetko sa dialo až do momentu, kedy zistila, že jej je pri kráčaní po schodoch na druhom poschodí znenazdajky ťažko a to aj napriek tomu, že dovtedy bez problémov vyšla až na štvrté.

„To je niečo, čo fajčiari ignorujú, povedia si, že nemajú kondičku. Ale to, ako som šialene kvôli tomu prestala jesť, je extrém. Keď už ste zvyknutí si ráno zafajčiť a dáte si jedno jedlo denne, lebo nonstop cítite tlak nad žalúdkom. Cvičím, nejem, toto nie je okej,“ vysvetlila známa influencerka, ktorá si však fajčenie kvôli závislosti pred sebou aj naďalej ospravedlňovala.