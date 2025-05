Boli by z nich úžasné matky, vravia o nich. Tieto známe ženy našli šťastie aj bez vytúženého dieťatka

Túžili mať deti, no z rôznych dôvodov sa im to nepodarilo, hoci sa o to všemožne snažili. Tieto známe ženy sa napokon zmierili s tým, že im osud nedoprial veľkú rodinu, a našli svoje šťastie aj napriek tomu.

4. Zora Czoborová

Známa fitnesska a jej manžel Peter tvoria už dlhé roky harmonický pár. Aj oni sa však pokúšali založiť si väčšiu rodinu. „My sme sa snažili mať detičky, aj sme využívali medicínu. Umelé oplodnenie - nepodarilo sa nám,“ povedala otvorene Zora Czoborová v podcaste To nerieš moja s dodatkom, že si prešla niekoľkými cyklami a v jednom momente už mala toho dosť. „Z toľkých hormónov, ktoré do seba žena dostáva, z toho vám už, s prepáčením, šibe a tobôž, keď si v očakávaní a znova a znova sa ti to nevydarí. Takže keď už bolo na mňa toľkých pokusov veľa, tak som povedala už nie,“ spomínala.

Jej manžel ale o deťoch sníval odjakživa a toho sna sa nevzdával ľahko. „Po roku sa ma ale spýtal, či sa predsa len ešte nepokúsime, lebo že vidí, ako mám rada deti a že by som bola úžasná matka,“ spomínala na vetu, ktorú jej povedal.

Nakoniec dala Zora Petrovi jednu ponuku. „Povedala som mu, že ho veľmi ľúbim a ľúbim ho natoľko, že pokiaľ preňho ten život v rodine s deťmi má tak veľkú hodnotu, že mu navrhujem, aby sme sa rozišli a našiel si partnerku, s ktorou môže mať deti,“ vravela športovkyňa. Od manžela sa potom dočkala odpovede, ktorá zmenila jej pohľad na celý vzťah.

„On mi na to povedal takú krásnu vetu, že život so mnou má preňho oveľa väčšiu hodnotu, ako by mal život s inou ženou a mal by deti. Takže sme zostali spolu,“ dodala Zora Czoborová.

3. Helena Vondráčková

Aj česká spevácka diva túžila po rodine, ktorej sa však nedočkala. Je o nej totiž známe, že je nielen vynikajúcou speváčkou, ale v súkromí je aj starostlivou manželkou a dobrou gazdinkou, ktorá veľmi rada varí aj pečie. Vyše 20 rokov už žije v harmonickom manželstve s Martinom Michalom, no bez detí.

Osud speváčke totiž vlastné potomstvo nedoprial. Aj keď po ňom túžila už s prvým manželom Hellmutom Sickelom. „Nie vždy sa v živote všetko podarí. A mne to, bohužiaľ, jednoducho nevyšlo. Chcela som tri deti, ale nebolo mi to zhora dané. Musela som to prijať," prezradila v rozhovore pre iDnes.cz.

Helena totiž po dieťati veľmi túžila, no spočiatku dala prednosť kariére a keď si uvedomila, že jej už tikajú biologické hodiny, tak už to nešlo. Svoje šťastie napokon našla po boku Martina Michala, ktorý je súčasne jej agentom. „Som veľmi rada, že navzdory prognózam sme stále spolu a máme sa radi. Veľmi sa milujeme. Môj manžel je mojím bodyguardom a ochrancom,“ vyznala sa ešte pre portál Život v Česku.