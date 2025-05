Napriek chorobe nikdy neprestal pracovať a inšpirovať. Vo veku 78 nás opustil herec Jiří Bartoška

Umelecký svet zasiahla smutná správa. Vo veku 78 rokov odišla jedna z najvýraznejších osobností českej kultúry – Jiří Bartoška. Herec, ktorého charizma presahovala filmové plátno, a dlhoročný prezident Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary, zanechal nezmazateľnú stopu. Ako informoval Blesk, smutnú správu potvrdila hovorkyňa festivalu Uljana Donátová.

Hoci mu v roku 2014 diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlín, svoj boj o zdravie vnímal ako súčasť života. „ Pre mňa to bola úplne neznáma situácia. Ja som totiž aj napriek svojim zdravotným hriechom nikdy maród nebol. On sa ale z rakoviny robí až veľmi veľký strašiak. Je to síce vážna choroba, ale nie žiadne mystérium. A čím viac na ňu myslíte, tým horšie. Keď sa ju naopak snažíte ignorovať, môže sa uraziť a ísť preč," povedal v tom čase Blesku.

Nikdy neprestal pracovať, navštevoval verejné podujatia a naďalej viedol festival, ktorý sa vďaka nemu stal svetoznámym.

Bartoška sa narodil v Děčíne v roku 1947 a k herectvu sa dostal takmer náhodou. Po absolvovaní JAMU hrával na scénach najvýznamnejších divadiel a jeho hlas aj postava boli ikonické pre celé generácie.

Zanechal po sebe manželku Andreu a dve dospelé deti. Jeho smrť zasiahla nielen fanúšikov filmu, ale aj každého, kto si váži odvahu, noblesu a ľudskosť. Český filmový svet stratil osobnosť, ktorá ho dokázala reprezentovať s dôstojnosťou.