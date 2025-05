Netúžila po Ďurovi s vidlami v ruke. Andrea Karnasová po rozvode našla šťastie pri mladšom Róbertovi

Človek sa podľa nej učí chybami a vďaka nim aj rastie. „Každý žije, ako vie a môže. Aj ja sa o to pokúšam. Nemám patent na to, ako sa má žiť. No na mužov som preto nezanevrela,“ hovorila v minulosti Andrea Karny Karnasová, ktorá ani po rozvode s kolegom z brandže nedala vzťahom stopku. Obľúbená herečka spolu s bývalým manželom ukázala, ako možno mať ukážkový porozchodový vzťah, a rokmi si uvedomila, akého muža chce mať vedľa seba. Šťastie našla pri mladšom partnerovi, ktorého si zobrala tajne.

Máte chorý hlas

Ako šesťročná sa prihlásila do divadelného krúžku a domov prišla už len so šekom, že treba zaplatiť. Už vtedy bola presvedčená, že bude herečkou, a rodičia to museli rešpektovať.

Andrea Karnasová v roku 2002. Foto: Vladimír Benko - TASR

„Asi som im nejako nedala na výber. Bol to pre mňa prirodzený smer, počúvala som svoj vnútorný hlas, čo sa mnoho ľudí bojí. Takže ja som bola presvedčená o tom, že to mám zhora dané a niet iného povolania ako herectvo,“ hovorila kedysi pre Korzár Andrea, ktorá už v detskom divadelnom krúžku hrala samé hlavné postavy. Jej cesta k úspechu ale nebola vôbec priamočiara.

Už keď sa hlásila na konzervatórium, ako naschvál zachrípla a lekárka jej povedala, že na herectvo by rozhodne nemala ísť, pretože má chorý hlas. „Paradox je, že sa ním živím a za prácu s hlasom pri dabingu som bola aj ocenená,“ smiala sa po rokoch Andrea Karnasová, ktorá už počas posledných dvoch rokov štúdia na konzervatóriu hosťovala spolu so Zuzanou Fialovou vo Vojenskom umeleckom súbore. Hoci si nakoniec podala prihlášku na Vysokú školu múzických umení, na prijímacie skúšky neprišla, pretože v ten deň mali predstavenie v Prahe.

O rozvode otvorene

Herečka, ktorej mnohí nepovedia inak ako „Karny“, nakoniec uspela aj bez vysokej školy a v brandži nakoniec našla aj svojho prvého manžela.