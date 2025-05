Tínedžeri a moderná puberta. Kniha, ktorá pomôže všetkým rodičom

Vďaka technologickému pokroku, masívnemu rozšíreniu internetu a najmä sociálnych sietí je svet dnešných mladých ľudí často neuchopiteľný aj pre mileniálov, nieto ešte pre generáciu X.

Autorky knihy Toto je aké trápne , Cara Natterson a Vanessa Kroll Bennett, sú odborníčky na moderné rodičovstvo. Na svojom instagramovom profile, ako aj v úspešnom podcaste, ponúkajú množstvo rád, ako s mladými zvládať náročné a často trápne situácie. Venujú sa zložitým témam, na ktoré rodičia dospievajúcich detí len ťažko hľadajú odpovede.

Vstúpte do sveta pubertiakov

Obdobie puberty sa v poslednom desaťročí výrazne zmenilo. Začne sa v priemere o dva roky skôr a trvá až do strednej školy, u niektorých aj dlhšie. Dospievajúce generácie Z a Alfa sa stretávajú s množstvom pálčivých problémov, ktoré ich rodičia vo svojej mladosti nezažili, ale napriek tomu im musia porozumieť. Týka sa to sociálnych médií, ľahko dostupnej pornografie, rodovej identity či nových typov drog. Hovoriť s nimi o tom je ako samotná puberta, teda značne nepríjemné. Avšak je to veľmi dôležité pre zdravie, šťastie a bezpečnosť dnešných detí.

Rodičia veľakrát pátrajú po spoľahlivých a zrozumiteľných informáciách o dnešných dospievajúcich.

Táto kniha môže byť odpoveďou na ich volanie, pretože tu nájdu:

vedecky podložené vysvetlenia všetkých fyzických, emocionálnych a sociálnych zmien v puberte;

poznatky o psychických pohnútkach tínedžerov, spôsoboch, akými premýšľajú o sexuálnej orientácii a rôznych typoch pohlavia;

skutočné príbehy tínedžerov, ktorí si prešli obdobím dospievania, kde hovoria o tom, čo by si priali, aby dospelí v ich živote vedeli alebo robili inak.

Všetky tieto cenné informácie z knihy upokoja dospelých a otvoria im oči. Vďaka nej pochopia búrlivé desaťročie puberty a stanú sa sebaistými rodičmi.

Podcast, ktorý veľa vysvetlí...

„Puberta sa začína prvým buchnutím dverí,“ tvrdí v knižnom podcaste psychologička Katarína Kožová. Vypočujte si, čo hovorí o knihe, o mladých, ako s nimi komunikovať, ako riešiť náladovosť ap. Podcast Knižný kompas môžete počúvať TU .

Všetko o modernej puberte

Podnázov Všetko o modernej puberte je veľmi výstižný a naozaj prináša témy ako pornografia, rodová identita, sociálne siete. Určite je určená rodičom, dospelým, vychovávateľom, aj tínedžerom. A treba si priznať, že o takých veciach ako sú v knihe sa kedysi nerozprávalo, dnes je to voľnejšie.

Aj dnes je puberta ako mínové pole, po ktorom treba kráčať veľmi opatrne. Kniha Toto je aké trápne: Všetko o modernej puberte ponúka množstvo spoľahlivých, zrozumiteľných informácií o dnešných mladých, plus veľa tipov a rád ako k nim pristupovať.

Navyše autorky prinášajú vedecky podložené vysvetlenia, aj skutočné príbehy tínedžerov, takže naozaj skvelý zdroj pre rodičov, starých rodičov, učiteľov, vychovávateľov a možno aj detských psychológov.

DESAŤ MIERNE ŠOKUJÚCICH FAKTOV O MODERNEJ PUBERTE

1. Priemerne dieťa začína dospievať o viac ako dva roky skôr v porovnaní s predošlou generáciou a puberta trvá oveľa dlhšie – v súčasnosti trvá takmer desať rokov.

2. Mozog dozrieva až v ranej dospelosti, takže vzniká veľká medzera medzi telesným dozrievaním (začínajúcim sa približne vo veku osem alebo deväť rokov) a schopnosťou rozumne sa rozhodovať (plne prítomnou vo veku dvadsaťpäť až tridsať rokov).

3. Prudko vzrástli problémy s obrazom tela podnecované sociálnymi médiami: uviedlo ich viac ako polovica predadolescentov a tínedžerov, pričom chlapcov postihujú rovnako ako dievčatá.

4. Dvadsať percent všetkých ľudí v Spojených štátoch, ktorí sa identifikujú ako transrodoví, má vek trinásť až sedemnásť rokov.

5. Miera vaginálneho pohlavného styku na stredných školách klesla, ale análny sex je na vzostupe.

6. U päťdesiatich percent mužov sa počas puberty vytvoria prsné púčiky, ale vo väčšine prípadov po čase zmiznú.

7. Zbohom, vložky a tampóny – dnes sú voľbou číslo jeden medzi menštruačnými pomôckami menštruačne kalíšky a menštruačná spodná bielizeň.

8. Miléniami a príslušníci generácie Z všetkých pohlaví si oveľa častejšie ako boomeri a príslušníci generácie X upravujú svoje ochlpenie holením, voskovaním alebo trvalým laserovým ošetrením, niekedy formou kompletnej depilácie.

9. Priemerný vek prvého kontaktu s pornografiou je dvanásť rokov v prípade chlapcov a len o čosi viac v prípade dievčat.

10. Podľa údajov z roku 2021 uviedlo štyridsať percent všetkých žiakov druhého stupňa základnej školy, že dlhodobo pociťuje smútok alebo beznádej. Tento počet je ešte vyšší v prípade žien (šesťdesiat percent) a LGBTI+ mládeže (sedemdesiat percent).

