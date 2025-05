Na jeho vytúžené bicie musel otec pol roka zarábať. Keď tento chlapec pričuchol k hudbe, všetko išlo bokom

Vyrastal s otcom, miloval autíčka a prázdniny trávil u starej mamy v Lehote, odkiaľ sa mu nikdy nechcelo ísť domov – otec sa vždy musel tváriť, že odišiel, aby sa chlapec z fotografie pred ním prestal schovávať. Keď trochu vyrástol, trávil čoraz viac času s kamarátmi v pivnici oblepenej kobercami. Hudbe sa venoval intenzívnejšie ako štúdiu a aj keď to jeho otca miestami hnevalo, syna v tom, čo mal rád, plne podporoval. Nikdy síce neveril, že ho to, o čom jeho syn tak sníva, raz skutočne uživí, no on mu neskôr dokázal, že sa veľmi mýlil.

Viete, o koho ide?