Tváril sa, že ju nepozná a tým si ju získal. Manželia Malachovskí už 32 rokov hrajú férovú manželskú hru

„Ja som už v tom čase bola celkom populárne dievča a on sa tváril, že ma v živote nevidel. Pochopila som vtedy, že nepozerá televízor a aj tým si ma získal,“ spomínala s úsmevom ešte v minulosti Iveta Malachovská v relácii STVR Dámsky klub na to, čím ju na začiatku dostal jej manžel Martin. Známa moderátorka a operný spevák dnes oslavujú krásne výročie, ktoré si pripomenula na sociálnej sieti.

Charizmatický a odťažitý

Príbeh lásky Martina a Ivety sa začal písať v roku 1989 po tom, ako ich na ulici zoznámila kamarátka. A len o štyri roky neskôr si obaja zaľúbenci povedali svoje áno. Od toho času životom kráčajú spolu a dnes je to neuveriteľných 32 rokov.

„Bol veľmi charizmatický a veľmi odťažitý. Mal taký hĺbavý hlas a bol taký iný ako všetci tí ľudia okolo mňa,“ opisuje v rozhovore Iveta Malachovská, ako vnímala svojho manžela, keď po prvýkrát medzi nimi preskočila iskra.

Keď neskôr hrala Iveta na doskách Radošinského naivného divadla, pozvala Martina, nech sa príde pozrieť na predstavenie. On jej potom pozvanie opätoval. „A tam to niekde vzniklo a bolo to super,“ dodala ďalej.

Veľa sa rozprávajú