FOTO: Na idylke z parku niečo nesedí. Podarí sa vám nájsť nezmysel na obrázku do siedmich sekúnd?

Máte bystré oko a rýchle reflexy? Môžete si to overiť na nasledujúcej hádanke. Na obrázku, ktorý zachytáva ľudí tráviacich čas v mestskom parku, sa totiž skrýva niečo, čo úplne nedáva zmysel. Aj keď ilustrácia na prvý pohľad pôsobí normálne, nie je to tak a pri bližšom skúmaní by ste mali natrafiť na malý detail, ktorý neunikne žiadnemu pozornému oku. Podarí sa vám úlohu splniť do siedmich sekúnd?

Čo na tomto obrázku nedáva zmysel?