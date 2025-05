Ako šiestačka vážila 120 kíl a myslela na najhoršie. Monika dokázala, že chudnutie nie je o hladovaní

Zdravotná sestra Monika z Brna hovorí, že je oveľa jednoduchšie starať sa o iných ako o seba. To je jeden z dôvodov, prečo sa jej váha vyšplhala na 138 kíl a v tých najťažších chvíľach myslela aj na to, že si vezme život. Statočná Monika Blažková teraz v českých Extrémnych premenách dokázala, že ak dá človek seba na prvé miesto, dokáže zmeniť aj nemožné.

Párky a rožky

„Keď som mala šesť rokov, váha začala strmo stúpať a počas ďalších šiestich rokov som sa vyškriabala na 120 kíl. Začať pubertu so 120 kilami je veľmi ťažké. Na základke bola šikanovanie. Občas to tam preháňali,“ vravela Monika a pri týchto slovách sa rozplakala. V škole to bolo také zle, že myslela na to najhoršie.

„Človek v puberte robí rôzne veci a má rôzne myšlienky, či už sú to myšlienky na samovraždu alebo niečo iné,“ naznačovala. Za mnohé mohli stravovacie návyky v jej rodine, ktoré neboli nikdy ukážkové – po škole jej napríklad babička vždy zohriala párky, dala jej k tomu rožky a to bola jej každodenná strava.

Tri minúty na obed

Ako išiel život, Monika sa čoraz viac sústredila na životy iných a keď sa pred deviatimi rokmi stala zdravotnou sestrou, práca sa stala jej absolútnym poslaním. To, čo sa pre iných môže zdať ako cnosť, pre Moniku fungovalo ako malé prekliatie – vždy uprednostňovala potreby iných pred svojimi vlastnými.

„Môj pracovný deň je taký, že ráno vstávam o pol piatej, o štvrť na šesť dôjdem do práce. Potom máme preklady na klasické oddelenie alebo napríklad príjmy z operačných sál, takže napríklad nestíhame obed. Kolega alebo kolegyňa pre neho potom skočia a počas troch minút sa to niekde v rohu zje. Na nočné si objednáme napríklad nejaký fastfood. Niekedy je práce toľko, že to človek ani nestihne,“ opísala realitu, ktorá ju dohnala až k 138 kilám. Sama si priznala, že sa stravovala zle, nepravidelne, málo a nevyvážene. Objem jedla, ktorý jej nastavil počas premien výživový poradca, sa jej zdal spočiatku obrovský a desiatu vyhadzovala do koša.