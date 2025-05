Sú bez lepku a bez mlieka, no rozhodne nie bez chuti. U Dominiky Starej sa po týchto muffinoch vždy zapráši

Doma je gazdinou a o tipy na jedlá, ktoré svojim deťom a manželovi pripravuje, sa už neraz podelila aj s fanúšikmi na sociálnej sieti. Dominike Starej nikdy nerobilo problém postaviť sa do role tradičnej žienky domácej, s manželom má domáce práce podelené a aj keď sa o rodinu stará rada, vôbec to neznamená, že je na všetko sama.

Je v prvom rade mamou

„Manžel zasa rieši veci týkajúce sa auta, umýva riad a pomáha aj s upratovaním. Je dobré si tieto veci ešte na začiatku spoločne prebrať. Ani jeden z manželov by si nemal zvyknúť na to, že ten druhý bude robiť všetko,“ zdôraznila v rozhovore pre Postoj Dominka, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala vďaka účasti v SuperStar.

V súčasnosti sa naplno venuje rodine a ako mama malého Miška a Izabelky často inšpiruje ostatných rodičov svojimi receptami. V jednom z posledných videí predstavila aj rýchly a chutný recept na muffiny, ktoré si však neobľúbia len deti, ale aj dospelí. Vďaka banánovej chuti a kúskom čokolády sa im dá len ťažko odolať.

„Ak vám nejaké zostanú, určite ich skladujte v uzavretej nádobe. Sú naozaj fantastické, sú baby-friendly, bez lepku, bez mlieka, ale rozhodne nie bez chuti. U nás sa po nich vždy len tak zapráši,“ prezradila Dominika vo videu na sociálnej sieti.

Muffiny podľa Dominiky Starej