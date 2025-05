Po boku má človeka, s ktorým je všetko ľahké. Daniel Hůlka a Barbora vedú dcérku k zásadnému uvedomeniu

Každú voľnú chvíľu trávi v kruhu najbližších. Daniel Hůlka je nielen profesionálny spevák, ale i vzorný partner a obetavý otec malej Rozárky. Aj keď sa aktuálne vrátil do opery a pilne pracuje aj na projekte Opera ľuďom, ktorého je spoluzakladateľom, na rodinu nedá dopustiť. Svedčia o tom napokon aj početné fotografie na jeho sociálnych sieťach.

Daniel Hůlka s partnerkou Barborou, dcérou Rozárkou a psíkom Timonkom. Foto: Instagram @daniel.hulka

Šťastný doma aj na cestách

Popri pracovných povinnostiach trávi legendárny muzikálový Dracula leto predovšetkým so svojimi najbližšími a ich rodinným miláčikom, psom Timonkom, ktorého zachránili z množiarne. A zdá sa, že si to vychutnáva naozaj naplno. „Keď som s najbližšími, relaxujem akokoľvek a kdekoľvek. Užívame si výlety a veľa cestujeme. S Rozárkou sme zamierili aj do letného tábora,“ prezradil Hůlka pre deník.cz.

Rovnako šťastní ako na cestách sú podľa jeho slov aj doma. „To sa nám páči tiež. Ja veľmi rád odpočívam aj tak, že chodím s Timonkom po krkonošských chrbtoch alebo splavujem Vltavu na kanoe. V prírode si najlepšie vyčistím hlavu,“ prezrádza spevák.

Spája ich aj práca

S partnerkou Daniela spája nielen rodina, ale aj práca. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že Barbora sa spevákovi stará o agendu. Zdá sa však, že je dvojica takto nanajvýš spokojná a prepojenie aj v pracovnej sfére vnímajú obaja ako výhodu. „Ak máte vedľa seba človeka, ktorému môžete dôverovať, nič nie je v živote ťažké,“ hovorí obľúbený interpret.