Cieľom nie je dokonalosť, upozorňuje dietologička. Jej metóda bezstresového stravovania ľuďom uľahčuje dni

Káva namiesto raňajok, vízia výdatného obedu strácajúca sa v dlhom zozname povinností a obrovská porcia večere, ktorú v žalúdku cítime aj počas zaspávania. Stravovanie ovplyvňuje ľudské telo omnoho viac, než si uvedomujeme a jeho zanedbávaním veľa riskujeme. V tomto prípade však zmena k lepšiemu nemusí zahŕňať hodiny premýšľania nad každým sústom. Stačí si len osvojiť zopár jednoduchých zásad.

Nezanedbávajte plánovanie

Dietologička a autorka kuchárskych kníh Kylie Sakaida zdôrazňuje, že najdôležitejšie je jesť v pokoji a bez stresu. Pre spravodajský portál CNBC vysvetlila, že kľúčom k zdravému stravovaniu je najmä domáca príprava jedla a dobré plánovanie. Pri takzvanom bezstresovom stravovaní je však najdôležitejšie pamätať na to, že cieľom nie je dokonalosť.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

„Uvedomte si, že jedno jedlo nerozhoduje o vašom úspechu ani zlyhaní. Nemusíme sa neustále stresovať tým, aby sme jedli perfektne,“ tvrdí dietologička, podľa ktorej nie je vždy hriechom uľahčiť si prácu v kuchyni a na obed si pripraviť obyčajné jednoduché jedlo, ktoré človeka v prvom rade zasýti.

Inšpiruje vlastným jedálničkom

Do svojich porcií jedál sa každý deň snaží zakomponovať živočíšne aj rastlinné bielkoviny, na tanier si nakladá veľa zeleniny a nezabúda ani na škrob v zemiakoch, ryži alebo v cestovinách. „Samozrejme, neplatí to vždy, pretože viem, že to nie je reálne. Snažím sa, aby raňajky a obedy boli čo najjednoduchšie,“ vysvetlila.