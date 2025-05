Týchto päť vecí by veterinár svojmu miláčikovi nikdy nedal. Väčšina z nás ich pritom používa denne

Britský veterinár, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje pod prezývkou Ben the Vet, sa vďaka svojim videám teší obrovskej obľube. Zatiaľ čo v minulosti hodnotil zvieratá či konkrétne plemená, ktoré by si nikdy nezadovážil, v jednom z posledných videí si posvietil na päť vecí, ktoré by svojmu domácemu miláčikovi nikdy nedal.

Mnohých prekvapilo, že väčšina z nich je u majiteľov psov či mačiek veľmi obľúbená. Z bezpečnostných dôvodov by ste sa im však podľa veterinára mali radšej vyhnúť.

1. Laserové ukazovadlá

Prvá položka, ktorú uviedol, boli laserové ukazovadlá. Ben vysvetlil, že mačky tieto veci milujú, pretože majú silný prirodzený inštinkt a chcú všetko sledovať, naháňať a chytať. „Problém je v tom, že laserové ukazovadlo chytiť nedokážu, a to môže byť pre mačku naozaj frustrujúce, takže je lepšie ho vymeniť za hračku v tvare paličky,“ radí.

Foto: Freepik, @freepik

2. Kosti