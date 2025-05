FBI vyjednávač o konkláve: Najväčšie zákulisné vyjednávanie na svete začne byť v jednej chvíli zaujímavé

„Kompromis je recept na zlú dohodu,“ opakuje Radim Pařík – medzinárodne uznávaný profesionálny vyjednávač, ktorý absolvoval výcvik americkej FBI aj program vyjednávania na Harvardskej univerzite. Pařík v blogu pre Newstream uviedol, že v týchto dňoch sledujeme najväčšie zákulisné vyjednávanie na svete a tým je konkláve, kde kardináli volia najmocnejšieho muža sveta. „Za zatvorenými dverami Sixtínskej kaplnky rozhodujú o budúcnosti nášho sveta,“ uviedol expert, ktorý prezradil, že vyjednávanie o voľbe nového pápeža začalo ešte pred smrťou pápeža Františka.

Nevolia len hlavu cirkvi

Voľba novej hlavy cirkvi podľa Paříka nie je len duchovnou záležitosťou. „Cirkev je najstaršia a najmocnejšia organizácia na svete. Má vlastný štát aj banku. Pracuje s hmotnými aj nehmotnými statkami a pôsobí na všetkých kontinentoch. Preto existuje aj snaha ovplyvniť výsledok konkláve,“ vysvetlil Pařík. Vatikán je síce najmenší štát sveta, no podľa jeho slov je centrom najdlhšie existujúceho mocenského subjektu, ktorý má svoj diplomatický zbor, spravodajskú službu, majetok budovaný od stredoveku, no najmä vplyv, ktorý presahuje len duchovný svet.

Hoci pápež nie je politik, má moc porovnateľnú s prezidentmi tých najväčších veľmocí. „Nie, nejde o sci-fi thriller. Je to realita voľby nového pápeža po smrti Františka. Konkláve – nie je to len náboženský rituál. Konkláve je najväčšie zákulisné vyjednávanie na planéte. Stretávajú sa viera, moc a geopolitika,“ uviedol na sociálnych sieťach Radim Pařík, podľa ktorého kardináli nevolia len hlavu cirkvi, ale tiež človeka, ktorý ovplyvni svetový postoj k migrantom, vojnám, LGBTQ+ komunite či rôznym geopolitickým krízam.

Pařík upozorňuje, že o voľbe nového pápeža nerozhodujú len kardináli mladší ako 80 rokov, ktorí môžu voliť, no zasahujú doň politici, štátnici, podnikatelia aj ďalší mocní ľudia, od ktorých sa kardináli nedokážu „odrezať“. „Nežijú v izolovaní v neprístupných jaskyniach. Sú to biskupi, kňazi a predovšetkým ľudia, ktorí sú vo svojich krajinách a diecézach aktívni a môžu podliehať tlakom okolia a udalostí,“ uviedol uznávaný vyjednávač pre Newstream. Do tohto konkláve sa podľa neho dostávajú aj americké, čínske, izraelské aj ruské vplyvy.

Vyjednával aj pápež František

„Vzhľadom na zdravotný stav pápeža Františka v jeho posledných dňoch a mesiacoch života je jasné, že o jeho nástupcovi sa zákulisne jedná už dávno,“ prezradil Pařík s prekvapivým faktom, že významným zákulisným hráčom počas konkláve zostáva samotný zosnulý Svätý Otec František.