Po drsnej diagnóze nežiada pomoc pre seba. Patrícia chce svojimi krokmi zachraňovať deti s podobným osudom

Patrícia, športovkyňa telom aj dušou, si v roku 2023 splnila sen a prešla Cestu hrdinov SNP. Lenže krátko po tom prišla rana, ktorá by položila aj tých silnejších – roztrúsená skleróza s rýchlym progresom. Hoci jej trvalo rok, kým túto realitu spracovala, dnes opäť stojí na štarte. Namiesto toho, aby žiadala o pomoc sama pre seba, sa totiž rozhodla pomáhať iným.

Neobyčajný sen

„Šport bol vždy súčasťou môjho života. Šport je môj liek. Hoci mi telo nastavilo nové hranice, rozhodla som sa, že ich budem posúvať vlastným tempom a nevzdala som sa,“ hovorí pre Donio žena, ktorú čaká výzva, na ktorú by si pravdepodobne netrúfol ani kde-kto zdravý – 2300 kilometrov naprieč Českom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/pata.machalkova3/posts/pfbid0228RirdqoqA1GSDLcXjrEhdJQi57aWFL7nbReZw3FgjxtodNeAGwM5vic2ScjNTPkl

Nie preto, aby sama bojovala s chorobou. Tentokrát to nerobí pre seba a každý jej krok má cieľ. Túži vyzbierať peniaze pre Kliniku detskej neurológie a pomôcť deťom, ktoré sa s neurologickými diagnózami narodili a v nemocnici trávia celé detstvo.

Adoptujte si jej kilometre

„Chcem ukázať ľudom, že aj s touto diagnózou sa dá fungovať a tak by som chcela ľudí motivovať k nezlomnosti a aby sa nevzdávali. No pre mňa a ľudí okolo mňa to má oveľa hlbší význam, a to pomôcť ďalším ľuďom a hlavne deťom s rovnakou diagnózou a inými neurologickými ochoreniami,“ vysvetľuje.