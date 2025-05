Z NDR pašoval topánky, ktoré u nás chýbali. Tento mladík časom zistil, že je najradšej, keď sa iní smejú

V detstve mal tri veľké sny – s mamou chodieval na recitačné súťaže a túžil sa stať hercom, kvôli húkačkám zvažoval aj šoférovanie sanitky a keďže ho veľmi fascinovalo lietanie, neraz premýšľal i nad tým, že sa stane letcom. Mladíkovi z fotografie sa napokon jedno z dávnych detských želaní splnilo, no nebolo to jednoduché. Na bratislavskej Vysokej škole múzických umení dvakrát neprešiel talentovými skúškami, a tak odišiel do Prahy, kde začal herectvo študovať s čistým štítom. Mal už skoro 20 rokov, z tepla domova bol hodený priamo do študentského života na internáte, ale novej situácii sa rýchlo prispôsobil a vyťažil z nej čo najviac.

Spoznávate mladíka na fotografii?