Dobrovoľne si pichal jed a 200-krát sa nechal uhryznúť smrtiacimi hadmi. Jeho krv môže zmeniť svet

„Blázon, čo sa necháva hrýzť hadmi.“ Takto zneli titulky v roku 2017, keď vyšlo najavo, že americký nadšenec do hadov z amerického Wisconsinu, Tim Friede, si od roku 2000 úmyselne vpúšťal do žíl jed od tých najsmrteľnejších hadov sveta – kobry, mamby, zmije, štrkáča aj pytóna. „Dôvodom, prečo si pichám hadí jed a nechávam sa hrýzť hadmi, má hlbší zmysel. Tým zmyslom je vytvoriť univerzálny protijed,“ vravel vo videu bývalý mechanik, ktorého odvážny cieľ sa začína meniť v skutočnosť. Ako uviedla stanica CNN, jeho netradičný experiment môže zachrániť tisíce životov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202710980521946&set=pb.1422037759.-2207520000&type=3

Toto doma neskúšajte

Keď imunológ Jacob Glanville v roku 2017 narazil na video o mužovi, ktorý si takmer dve desaťročia injekčne aplikoval hadí jed a viackrát ho smrteľne jedovaté hady uhryzli, ihneď ho to zaujalo. „Články v novinách boli vtedy okázalé – šialený chlapík sa necháva rozhrýzať hadmi. No ja som sa na to pozrel inak, predstavil som si to ako neobrúsený diamant,“ spomínal pre CNN Glanville, ktorý sa ozval Timovi so slovami, že by sa rád pozrel na vzorku jeho krvi.

„Konečne! Čakal som na tento telefonát,“ povedal imunológovi samozvaný odborník na hady z Kalifornie, ktorý počas 18 rokov absolvoval viac ako 200 uhryznutí hadmi a viac ako 700 injekcií jedu, ktorý si pripravil z niektorých z najsmrteľnejších hadích jedov vrátane mámb, kobier či tajpanov.

Štyri dni v kóme

Tim Friede mal v pláne vybudovať si imunitu, aby sa chránil pri manipulácii s hadmi a pri svojom pokuse to neraz prehnal – pre dve uhryznutia kobry rýchlo za sebou napríklad upadol do kómy. „V podstate som zomrel. Mal som dostatok protilátok na jedno uhryznutie, ale nie na dve. Pokazil som to,“ vravel v rozhovore pre National Geographic Tim Glanville, ktorý v kóme strávil štyri dni a po prebudení si uvedomil, že s „otravovaním samého seba“ musí buď prestať, alebo ho zdokonaliť – vybral si to druhé.

„Dôrazne odrádzame kohokoľvek od tohto pokusu, ktorý robil Tim. Hadí jed je nebezpečný,“ upozorňuje imunológ Glanville, ktorý vedel, že v Timovej krvi sa nachádza veľký potenciál. Nemýlil sa.