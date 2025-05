Roky si vyčítal, že sestru nezachránil pred vrahmi. Seriálový Frasier odpustil, ale nezabudol

Bol 8. júl 1975, Kelsey Grammer mal 20 rokov a práve bol doma so svojou rodinou v Pompano Beach na Floride, keď na dvere zaklopali detektívi. Tí mu medzi dverami povedali, že v štáte Colorado našli telo neznámej ženy a domnievali sa, že išlo o jeho vtedy 18-ročnú sestru Karen. Nasledujúci deň Grammer odletel do Colorada a potvrdil podozrenia detektívov – budúcemu seriálovému Frasierovi sa v ten deň zrútil svet. Vo svojej novej knihe „Karen: A Brother Remembers“ teraz hviezdny herec spomína na tragickú udalosť, ktorú sa snažil zvládnuť alkoholom a drogami. „Je pozoruhodné, že som to prežil,“ priznal v rozhovore pre ABC NEWS.

Starší a odvážnejšia

Bola mladá, láskavá a užívala si každý okamih, ktorý prišiel. Karen sa po semestri na vysokej škole presťahovala do mesta Colorado Springs, aby bola so svojím priateľom. So svojím bratom Kelseym si volali naposledy 30. júna, aby mu oznámila, že po Dni nezávislosti sa vráti domov a opäť sa uvidia. Keď sa mu neskôr ale sestra neozvala, kontaktoval miestnu políciu.

Tá neskôr zistila, že po tom, čo Kelsey 30. júna dovolala so svojím bratom, išla o jedenástej večer do reštaurácie Red Lobster, kde pracovala, aby počkala na svoju kamarátku, ktorá mala končiť zmenu. Muž menom Freddie Glenn a dvaja ďalší komplici mali v ten večer plán vykradnúť reštauráciu, no všetko sa zmenilo, keď za podnikom našli stáť Karen. S vytasenou zbraňou jej prikázali, aby išla s nimi. „Na čo?“ spýtala sa Karen podľa policajnej správy. Kelsey Grammer neskôr priznal, že táto drzá odpoveď sa presne podobala na jeho sestru. „Ja som bol starší, ale ona bola odvážnejšia,“ vravel.

Pravda je prospešná

Mladé dievča únoscovia niekoľkokrát znásilnili a napokon zavraždili 42 bodnými ranami. V posledných chvíľach svojho života sa Karen dokázala odplaziť ešte 120 metrov od uličky, v ktorej ju vyhodili, aby vyhľadala pomoc. „Bola na kolenách a plazila sa. Hľadala pomoc s poslednými zvyškami života,“ napísal Kelsey Grammer v pamätiach. Koroner poznamenal, že cez rany na krku videl obeti až do pľúc.

„Ponáranie sa do týchto detailov nebolo príjemné ani upokojujúce, no na poznaní pravdy je niečo prospešné. Je to munícia, ktorá dostala Freddieho Glenna do väzenia,“ priznal známy herec a dodal, že vrah jeho sestry si dodnes odpykáva doživotný trest vo väzení.

Dobre, už stačilo

Kelsey Grammer sa po smrti sestry topil v smútku a mal nesmierne výčitky svedomia, hoci racionálne vedel, že ju nemohol zachrániť. Vždy boli spriaznenou dvojicou – brat a sestra, Kelsey a Karen. „Bol som jej ochrancom, jej starším bratom. Mal som pocit, že som tomu mal zabrániť,“ písal v knihe herec, ktorý sa smútok a hnev snažil utápať v alkohole a kokaíne.