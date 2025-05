Prežil holokaust a roky mal nočné mory. Jozef Oklamčák poslal kamarátovi Traubnerovi do neba krásne slová

Uznávaný neurológ by sa 2. mája dožil 84 rokov.

Zatiaľ čo on prežil, jeho kamaráti sa zmenili na sadzu. Profesor Pavel Traubner zažil v detstve hrôzy vojny a roky mal potom z toho nočné mory. V dospelosti sa však stal uznávaným neurológom a mal šťastie aj v láske. Len pred pár dňami, 2. mája, by mal narodeniny. Pri príležitosti nedožitých 84 si však naňho viacerí s láskou zaspomínali. Krásne a láskyplné vyznanie mu do neba poslal aj dlhoročný kamarát Jozef Oklamčák.

Foto: Wikimedia Commons, Pavol Frešo

Zohrievali ho vlastnými telami

Rodina Pavla Traubnera bola židovského pôvodu a keď sa v roku 1939 začala druhá svetová vojna, často bývali vystavení hrozbe smrti. Počas holokaustu ich totiž nacisti chceli naložiť do dobytčákov a poslať do koncentračného tábora. Podarilo sa im však ujsť.

V roku 1944 sa potom v lese schovávali prikrytí len čečinou. „Ja si z obdobia holokaustu pamätám jedine to, ako ma starý otec a mama zohrievali vlastnými telami. A ako ma dedko učil hebrejské modlitby. To si pamätám dodnes,“ povedal ešte kedysi Pavel Traubner pre portál paměťnároda.cz. Holokaust nakoniec prežil, no z detských zážitkov z druhej svetovej vojny mal roky nočné mory.

Pozdrav do neba