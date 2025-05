Neviem, koľko času ostáva môjmu otcovi. Princ Harry si praje uzmierenie s rodinou, ktoré nebude ľahké

Bolo medzi nimi množstvo nezhôd, ale vraj nemá zmysel ďalej spolu bojovať. „Život je drahocenný. Neviem, koľko času ostáva môjmu otcovi,“ priznal v emotívnom rozhovore pre BBC News princ Harry, ktorý sa túži zmieriť so svojou rodinou a najmä s otcom, kráľom Karolom III., ktorému diagnostikovali rakovinu. Vojvoda zo Sussexu uznáva, že spravil veci, za ktoré mu niektorí členovia rodiny možno nikdy neodpustia.

Súd o ochranku

Hlavnou témou rozhovoru bol Harryho súdnu spor o zaistenie bezpečnosti. Potom, čo so svojou ženou Meghan odstúpili od plnenia plnohodnotných kráľovských povinností a v roku 2020 sa presťahovali do USA, automaticky stratili nárok na štátnu ochranu, ktorú v Británii dostávajú členovia kráľovskej rodiny. Harry toto rozhodnutie dlhodobo kritizuje a obrátil sa na súdy, aby osobnú ochranku získal späť. Sťažoval sa tiež, že jeho súkromný ochranný tím v USA už nemá prístup k informáciám britských spravodajských služieb, ktoré sú vraj nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti jeho manželky a detí.

Jeho odvolanie proti odobratiu policajnej ochrany v Británii ale londýnsky súd v piatok zamietol a jednomyseľne rozhodol, že rozhodnutie vládnej komisie poskytnúť Harrymu policajnú ochranu podľa aktuálnych potrieb nebolo nespravodlivé. Potvrdil tak verdikt vrchného súdu z minulého roka. Advokát vlády vtedy argumentoval tým, že policajti by nemali byť zneužívaní ako „súkromní osobní strážcovia pre bohatých“.

Harry je z verdiktu sklamaný a podľa jeho slov do rozhodnutia zasahovala aj samotná kráľovská rodina. „Keď som zistil, že v bezpečnostnom výbore sedel aj zástupca Royal Household, spadla mi sánka. To malo byť rozhodnutie expertov, nie palácová intriga,“ dodal. „Všetky tieto otázky boli súdy opakovane a starostlivo skúmané a zakaždým dospeli k rovnakému záveru,“ reagoval sucho na rozhovor Buckinghamský palác, ktorý prehlásil, že s verdiktom súdu súhlasí.

Nechce sa už hádať

„Nedokážem si predstaviť svet, v ktorom by som v tejto chvíli priviedol svoju ženu a deti späť do Spojeného kráľovstva,“ uviedol princ a dodal, že cesta jeho rodiny do Británie by bez ochrany nebola bezpečná. Práve táto téma je jedným z hlavných dôvodov, prečo v súčasnosti nekomunikuje so svojím otcom kráľom Karolom.

„Kráľ so mnou kvôli týmto bezpečnostným záležitostiam nehovorí, ale nechcem sa už ďalej hádať. Neviem, koľko času môjmu otcovi ešte zostáva,“ povedal BBC princ Harry, ktorý si praje zmierenie so svojou rodinou.