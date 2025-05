Rodičia musia žiť aj pre seba, nielen pre deti. Babsy Jagušák prehovorila o tom, čo jej zachránilo vzťah

Známa moderátorka je so svojím partnerom 13 rokov.

Väčšina partnerských vzťahov sa po tom, ako sa narodia deti, zvykne zmeniť. Ratolesti sa totiž pre oboch rodičov stanú prioritou a romantika často odchádza do zabudnutia. Svoje o tom vie aj Babsy Jagušák Heribanová, ktorá v rozhovore pre Nový Čas otvorene prehovorila o tom, čo im po príchode detí s manželom zachránilo vzťah.

Tancujú spolu životom

Sympatická moderátorka, dcéra známych rodičov, moderátorky Aleny Heribanovej a spisovateľa Jozefa Heribana, vyslovila svoje áno dlhoročnému partnerovi Jozefovi Jagušákovi pred ôsmimi rokmi. Netrvalo dlho a zamilovaný párik si spoločne založil aj rodinku. Dnes spolu vychovávajú dve deti – dcérku Izabelu a syna Zacharyho Jozefa.

Dôkazom toho, že im to spolu v živote ladí, je aj láskyplné vyznanie, ktoré Barbara adresovala svojmu manželovi pri jednom z výročí ich sobáša. „Od toho dňa, keď sme sa brali z čistej lásky, sa nič nezmenilo. Stále ma baví tancovať s tebou životom...,“ napísala na svojom profile na sociálnej sieti.

Rodičia musia žiť aj sami pre seba

Pred časom však úprimne priznala, že ani oni s manželom to po narodení detí nemali vo vzťahu ľahké. Príchod ratolestí totiž veľa vecí aj v tom manželskom zväzku zmenil a oni to museli riešiť. „My sme v prvom rade museli vyriešiť to, že ako budeme fungovať partnersky, lebo keď sú malé deti v rodine, tak, samozrejme, že si vyžadujú viac pozornosti. Takže náš partnerský život bol hlavne prispôsobený tomu detskému režimu,“ vysvetlila s tým, že obaja si napokon uvedomili, že keď chcú zostať partnermi, tak nemôžu byť len rodičmi.

„Ale teraz, ako máme osemročnú dcérku a skoro dva a polročného syna, začíname si s Dodom užívať ten spoločný život. A veľakrát nám tatino postráži deti. Boli sme spolu na večeri a boli sme spolu už aj sami dvaja na takom víkendovom pobyte...,“ dodala ďalej známa moderátorka, podľa ktorej im práve tieto spoločné chvíle doslova zachránili vzťah.

„Myslím si, že je veľmi dôležité, aby rodičia žili aj sami pre seba a nielen pre tie deti. Takže my sa teraz snažíme budovať si ten vzťah, nepoviem, že nanovo, ale má to takú inú dynamiku, keď už sú deti v rodine,“ poznamenala Babsy Jagušák Heribanová.