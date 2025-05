Ani vlastný otec neveril, že vie tancovať. Let's Dance vyhral pár, ktorý podľa Ďurovčíka spadol z neba

Pre mnohých fanúšikov Let's Dance bola jasnou favoritkou desiatej série Zuzka Porubjkaková a myslel si to aj Ján Ďurovčík, ktorý vravel, že tancovala ako profesionálka s chirurgickou presnosťou. „Si jeden z dvoch najlepšie tancujúcich ľudí v histórii tejto šou. Druhy sedí tu,“ povedal porotca a ukázal na Jána Koleníka. Televízni diváci ale rozhodli inak a kráľom tanečného parketu sa stal 28-ročný herec Kristián Baran, ktorého víťazstvo úplne šokovalo. Keď vyhlásili jeho meno, spočiatku tomu ani nemohol uveriť.

Spadol z neba

„Kiko, ty si bol ako Adonis krížený s Baryšnikovom, Koleníkom, Lojom... So všetkými, čo tu tancovali,“ povedal po finálových tancoch Ján Ďurovčík, ktorý už na začiatku desiatej série videl v Kristiánovi ohromný talent.

„Ja som taký prekvapený, ako som ešte nebol v tejto súťaži. Ja som ešte nevidel chlapca, ktorý predtým netancoval... a ty si proste spadol z neba, ty máš talent na toto, tak prirodzený pohyb rúk, panvou. Ja som v šoku z toho, čo som videl - v tom najlepšom slova zmysle,“ nešetril chválou inak porotcovský kat, ktorému sa nechcelo veriť, že Kristián predtým nikdy profesionálne netancoval. Šokovaní z výkonov boli aj hercovi rodičia.

Zmeravel a nemal slová

„Môj otec mal takú výbornú reakciu, keď som mu povedal, že idem do Let's Dance, a on bol, že - a ty vieš tancovať?“ smial sa v dokrútke Kristián Baran, ktorý nepochybne všetkých presvedčil, že tancovať vie a že má na to, aby sa stal kráľom tanečného parketu. Keď však moderátorky večera slávnostne vyhlásili jeho meno a meno tanečníčky Dominiky Roškovej, úplne zmeravel a nezmohol sa na žiadnu reakciu.