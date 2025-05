Vyrastala na fare ako jedno zo šiestich detí. Temperamentná Marína z Dunaja na svoje korene nezabúda

Na televíznej obrazovke je rázna, drzá a sebavedomá. No keď zhasnú kamery, vráti sa do sveta, ktorý jej dodal stabilitu, pokoj a hodnoty – do spomienok na detstvo plné hudby, duchovna a rodinného tepla.

Herečka Anna Magdaléna Hroboňová, ktorú diváci poznajú ako asistentku riaditeľa Marínu Valentovú v seriáli Dunaj, k vašim službám, sa narodila do neobyčajnej rodiny, kde boli láska, viera a tvorivosť každodennou súčasťou života.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/TeleviziaMarkiza/posts/pfbid0UPMxfbEwhRZ5NwjtuVWJCiTdvW63hWEASKm2Gp89Xcin1ESNDK44xC6MMAsoJuaNl

Ako prezradila v rozhovore pre Rádio Slovensko v relácii Hosť sobotného Dobrého rána, ako jedno zo šiestich detí evanjelických farárov vyrastala na fare v Lučenci – a hoci dnes žiari na televíznych obrazovkách, na svoje korene nezabúda.

„Mama aj otec sú evanjelickí farári. Veľmi často sme boli súčasťou ich práce, pomáhali sme im s detskou besiedkou, či s hudobným sprievodom. Jedna sestra na organe, ja väčšinou na klavíri alebo gitare,“ spomína v relácii.

Pokojná duša z hlučnej domácnosti

Zatiaľ čo na obrazovke stvárňuje postavu výbušnej Maríny, v súkromí je pokojná, premýšľavá a citlivá osobnosť, ktorú najviac formovalo práve spoločné detstvo so súrodencami – každý z nich sa vydal vlastnou cestou, no všetci v sebe nesú odkaz predchádzajúcich generácií.

„V súčasnosti máme troch Hroboňov, ktorí pôsobia na Slovensku ako teológovia, respektíve aj ako farári. Biskup Ján Hroboň je môj ujo, môj otec Ľudovít je farár a môj ďalší ujo Bohdan je biblista,“ prezrádza.

Rodina Hroboňovcov je duchovne zakorenená – dnes sú už šiestou generáciou farárov. A možno príde aj siedma. No ako sama Anna hovorí, tlak v tomto smere nikdy nepociťovali. „Nevieme, ako to dopadne, napätie stúpa, ale nikto si z toho nerobí ťažkú hlavu a nikto nikoho do farárčiny nenúti,“ hovorí otvorene.

Viera bez stereotypov