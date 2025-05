Škandál s neverou ich mohol zničiť, no stal sa opak. Ernest a Silvia Šarköziovci sa ľúbia aj po 35 rokoch

„Sme nielen manželia, ale aj dobrí kamaráti. Bez seba nevieme vydržať ani len minútku,“ vyznal sa zo svojich citov cimbalista skupiny Cigánski diabli Ernest Šarközi. Hovoril o svojej osudovej láske Silvii, s ktorou sa zoznámil ešte na konzervatóriu a odvtedy sú spolu. Spolu zároveň prekonali pikantný škandál, problémy so skupinou aj Ernestove zdravotné problémy - a dnes sú spolu už 35 rokov.

Husle v kolíske, cimbal v srdci

Ernesta Šarköziho všetci veľmi dobre poznáme ako cimbalistu a šéfa kapely Cigánski diabli, rovnako dobre je však známa aj jeho polovička Silvia. Rodák z Bratislavy pochádza z muzikantskej rodiny a hudbe sa venuje od piatich rokov. „Husle som vraj dostal hneď, ako som sa narodil. To je tradícia v cigánskych muzikantských rodinách, že bábätku od prvej chvíle na tomto svete vložia do rúk husle,“ vyznal sa Ernest pre týždenník Šarm.

Ako dieťa na nich začal hrať, ale vôbec sa mu nechcelo cvičiť. Aj preto neskôr skúsil radšej cimbal a tento nástroj sa mu okamžite zapáčil. „Otec už nado mnou zalamoval rukami a nevedel, čo so mnou. Povedal mi - ak nechceš hrať na husle, čo takto skúsiť cimbal? Povedal som ‚áno‘, začal hrať na cimbal a odvtedy ma začala baviť hudba,“ priznal v rozhovore pre Korzár.

Jediná možná životná cesta

Zo základnej školy zamieril na konzervatórium. Nad niečím iným ako hudbou vlastne ani neuvažoval. Všetci doma totiž boli podľa Ernesta vedení týmto smerom. „Myslím si, že inak by to u mňa ani nešlo, len byť muzikantom. Samozrejme, dnes som veľmi vďačný, že to takto dopadlo. Inak by som nebol tam, kde som teraz,“ tvrdí šéf kapely Cigánski diabli.

Cimbal mu definitívne prirástol k srdcu a svoj život bez tohto nástroja si už ani nevie predstaviť. Z jeho vystúpení cítiť, že hrá dobre preto, že hrá rád. „Cimbal ma fascinuje, ale čím viac na ňom hrám, tým viac si začínam uvedomovať, že hudbu nevnímam len cez tento nástroj, ale hudba ako taká je pre mňa stále viac a viac fascinujúca,“ vysvetlil svoju posadnutosť muzikou svojrázny umelec.

Dostala ho svojou krásou

Dalo by sa povedať, že hudbe vďačí Ernest za všetko. Za kariéru, ale aj za manželku.