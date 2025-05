Vyspevoval pred jej dverami a zbalil ju na pomelo. Peter Brajerčík a Ivana Kuxová vekový rozdiel neriešia

„Aby ťa život nepomlel, tu máš pomelo,“ smeje sa aj dnes herec Peter Brajerčík nad tým, ako netradične na pomelo zbalil pred niekoľkými rokmi svoju manželku, herečku Ivanu Kuxovú. Peťo sa vraj Ivankino srdce snažil dobyť naozaj dlho a robil množstvo vecí, aby sa jej dostal do hlavy. Ona je rada, že to nevzdal a vytrval. Dnes si užívajú spoločné šťastie a vychovávajú tri deti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515669403894354&set=pb.100063538958679.-2207520000.&type=3

Východniar z Kolinoviec

V seriáli Horná Dolná je síce ako Lacko trochu prostoduchý a beznádejne zamilovaný do krčmárky Terezy, no realita má od seriálového príbehu ďaleko. Rodák z dediny Kolinovce na Spiši sa tak ako aj mnohí iní rozhodol po strednej škole odísť z rodného kraja do hlavného mesta. Túžil sa totiž stať hercom, lebo nechcel robiť nič stereotypné. „Tak som si vydedukoval, že ako herec budem môcť byť kýmkoľvek,“ povedal v jednom z rozhovorov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/608970832466545/photos/pb.100063538958679.-2207520000./609366135760348/?type=3

Aj dnes si ešte s úsmevom spomenie na študentské časy, keď ho prijali na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. „Keď som prišiel na školu, bol som taký truhlík, čo všetko vie. Keď mi napríklad spolužiak režisér niečo hovoril, tak som si myslel, že to viem lepšie. Až potom som zistil, že každá pripomienka z iného uhla pohľadu môže byť pre mňa inšpirácia,“ povedal v rozhovore pre .týždeň a dodal, že namiesto odsúdenia, že je to blbosť a necíti to tak, je lepšie zapracovať ju. „Hneď potom mi napadne tisíc ďalších vecí, ktoré zas inšpirujú režiséra.“

Horná Dolná aj dosky SND

K hercovi Petrovi Brajerčíkovi neodmysliteľne patrí jeho srdečný úsmev, ktorý poznajú najmä diváci obľúbeného komediálneho seriálu Horná Dolná, kde stvárňuje Lacka Frlajsa, ktorý je nešťastne zamilovaný do miestnej krčmárky. Dlho ho však poznajú aj návštevníci divadiel, úspech má totiž aj na doskách, ktoré znamenajú svet.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/608970832466545/photos/pb.100063538958679.-2207520000./655247041172257/?type=3

Vidieť ste ho mohli napríklad na javisku Slovenského národného divadla, Divadla Aréna, divadla La Komika, ale aj v prešovskom divadle, kde spolu s Júliou Rázusovou vytvoril monodrámu Moral insanity na motívy románu Pražský cintorín spisovateľa Umberta Eca.

Zbalil ju na pomelo

Spoznali sa v divadle a na javisku sa do seba aj zamilovali. Reč je o Petrovej dnes už manželke, herečke Ivane Kuxovej, ktorú spoznal počas inscenácie Rechnitz - Anjel skazy.