Ich práca je náročná, no nezabúdajú ani na úsmev. Košickí hasiči si svojím tancom získali celé Slovensko

Niekedy stačí len pár tónov, aby sa aj najvážnejšie povolanie zmenilo na chvíľu radosti. Presne to sa stalo na jednej z košických hasičských staníc – na Medzinárodný deň tanca sa v nej ozvala energická hudba, a namiesto sirén sa rozozvučal smiech.

Do formácie sa postavili nie kvôli výjazdu, ale kvôli choreografii, ktorú si niekoľko dní poctivo nacvičovali. Na prvý pohľad ide o veselý moment, no ukazuje aj silu kolektívu, ľudskosť a chuť žiť aj v povolaní, ktoré si často vyžaduje tú najvyššiu disciplínu.

Tanec napokon nerozžiaril deň len hasičom, ale aj ľuďom na sociálnych sieťach. „Aj hasiči majú rytmus v krvi. ... Ukazuje sa, že nielen oheň, ale aj parket zvládnu s prehľadom," pochválili ich kolegovia pri videu, ktoré sa rozšírilo rýchlosťou blesku.

„Chalani, to je perfektné,“ píše jedna z komentujúcich. Ďalší by vraj privítali viac takýchto veselých videí. „Ste super! Treba sa vedieť aj zabaviť, je to psychicky aj fyzicky náročné povolanie,“ pridávajú sa ďalší.

Mnohí ocenili nielen samotné vystúpenie, ale aj posolstvo, ktoré v sebe nieslo. V čase, keď sa často hovorí o strese, únave a vyhorení, priniesli hasiči niečo nečakané – tanec, ktorý rozžiaril deň a pripomenul, že aj v náročnej službe je miesto pre ľudskosť a radosť.