Zľavy, ktoré vás môžu vyjsť draho. Tento zoznam e-shopov si pozrite pred každým nákupom

Objednáte si zľavnený tovar, no namiesto toho vám ostanú len oči pre plač. Znie to ako nočná mora, no pre stovky Slovákov je to realita. V nádeji, že ušetria pár eur, zadali číslo karty na lákavo vyzerajúcom e-shope – a odvtedy o peniazoch ani o tovare už nepočuli.

Online nakupovanie sa stalo bežnou súčasťou našich životov. Stačí jeden klik a balík je na ceste. No nie vždy. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje pred desiatkami internetových obchodov, ktoré zneužívajú dôveru ľudí. „Ide o e-shopy, ktoré sa vyhýbajú zákonným povinnostiam a spotrebitelia majú problém domôcť sa svojich nárokov,“ uvádzajú odborníci z inšpekcie.

Problémové e-shopy často pôsobia dôveryhodne – majú dizajn ako známe značky, používajú slovenské názvy a sľubujú bleskové doručenie. Realita je však iná. Po zaplatení sa zákazníkom už nikto neozýva, alebo im príde nekvalitný tovar bez možnosti vrátenia.

Pozor na tieto internetové obchody: