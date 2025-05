Z obyčajnej túry v Alpách sa stal zásah, na ktorý nezabudnú. Vďaka Radkinej odvahe dnes žijú traja ľudia

Radka si počas túry v Alpách všimla niečo, čo iní prehliadli. Slabé volanie o pomoc z miesta, kde by ste ho nečakali – priamo z ľadovcovej trhliny. Mohla prejsť ďalej, no okamžite pochopila, že ide o vážnu situáciu. Spolu s kolegom sa v ťažkých podmienkach pustili do záchrany troch horolezcov, ktorí zostali uväznení v ľade.

Vďaka ich rýchlej reakcii sa podarilo to najdôležitejšie. Všetci prežili a nikto neutrpel vážne zranenia. „Zásah prebiehal v extrémnych podmienkach, ale skončil šťastne,“ informovala na sociálnej sieti česká polícia.

Až neskôr sa totiž ukázalo, že Radka nie je len obyčajná turistka, ale ich kolegyňa, podpráporčíčka. Polícia jej preto po návrate poďakovala za profesionálny zásah a odovzdala jej ocenenie.

„Statočnosť nepozná hranice,“ napísali na svojom oficiálnom profile a dodali, že ide o výnimočnú reprezentáciu ich práce v zahraničí.

