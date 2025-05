S posledným pomazaním žije 25 rokov. Rudolf Schuster unikol smrti a na vitalitu má svoj unikátny recept

Veľakrát som videla podobné stavy, väčšinou to už boli finálne štádiá, spomínala Schusterova dcéra.

Manželku a deti volali, nech sa s ním naposledy rozlúčia. So sebou mali zobrať aj kňaza, aby mu dal posledné pomazanie. Pred 25 rokmi Slovensko zažilo boj o život prezidenta Rudolfa Schustera v priamom prenose – vtedy 66-ročná hlava štátu sa slovenským lekárom začala strácať pod rukami a nádej na prežitie vyčíslili na mizivé jedno percento. „Bol som u svätého Petra,“ smeje sa dnes s odstupom času 91-ročný Rudolf Schuster, ktorý už štvrť storočie žije s posledným pomazaním. „Ten hore“ podľa neho v tých najdramatickejších chvíľach života rozhodol, že sa jeho čas ešte nenaplnil.

Malo to byť finálne štádium

Nič v ten deň nenasvedčovalo tomu, že by sa ocitol na hranici života a smrti. „Mal som 66 rokov a cítil som sa výborne. Krátko pred prepuknutím choroby som hral tenis, keďže tento šport som mal vždy rád. Je pravda, že na naše pomery panovali v tom čase mimoriadne veľké horúčavy. Nebolo mi najlepšie, ale pripisoval som to prepracovanosti, dehydratácii a únave z tepla,“ spomínal pre Plusku na osudný 14. jún 2000, kedy musela Schustera hospitalizovať so 40-stupňovými horúčkami. Prezidentov osobný lekár upokojoval verejnosť, že jeho stav sa zlepšuje, hoci sa sťažoval na občasné bolesti brucha. Neskôr sa ukázalo, že optimistické predpovede vôbec neboli na mieste.

Po prasknutí hrubého čreva nasledovala v noci 18. júna urgentná operácia. Na druhý deň ďalšia a 23. júna tretia. Zápalový proces v brušnej dutine sa stále nepodarilo zastaviť. Na Kramáre ho 25. júna krátko pred polnocou previezli s tlakom 90/30, so zápalom pľúc a jeho zdravotný stav sa stále zhoršoval. Ako neskôr sám priznal, ocitol sa na pokraji života a smrti. Lekári k nemu zavolali manželku aj najbližších, aby sa prišli rozlúčiť.

„Keď som zbadala otca s tými všetkými hadičkami, prišlo mi zle. Bol bledý, telo začínalo opúchať, tvár mal sivomodrú. Po tele, pod očami pribúdali krvné podliatiny. Veľakrát som videla podobné stavy, väčšinou to už boli finálne štádiá,“ opisovala vo svojej knihe Mama, neplač, otec ešte žije dramatické chvíle prezidentova dcéra, lekárka Ingrid Schusterová.

Posledné pomazanie

„Smrť visela doslova na vlásku. Dokonca, neskôr som sa dozvedel, že farár z Modrého kostolíka mi dal posledné pomazanie. Rok po tejto sviatosti som sa s kňazom stretol a ten mi povedal, že keď mi dával posledné pomazanie, tak som sa pohol a on bol presvedčený, že prežijem,“ spomínal pre TASR Rudolf Schuster. Ošetrujúci lekári dávali prezidentovi nádej na prežitie jedno percento a potom sa na oddelení na žiadosť Schusterovej rodiny objavil profesor Walter Hasibeder, ktorý rok predtým operoval aj prezidenta Havla.