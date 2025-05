Doktor takú trombózu ešte u mladého človeka nevidel. Speváčka Sima má dôležitý odkaz najmä pre ženy

„Utiekla hrobárovi z lopaty,“ napísala o sebe na sociálne siete speváčka Simona Hégerová. Umelkyňa, ktorú všetci poznajú pod prezývkou SIMA, priznala, že po tom, čo sa ako-tak zotavila po zápale obličky, skončila v nemocnici s ešte vážnejšou diagnózou – trombózou, krvnou zrazeninou, ktorá ju mohla pripraviť o život. Od odborníkov sa počas hospitalizácie dozvedela dôležitú vec, ktorá u nej mohla spôsobiť trombózu a teraz na ňu upozorňuje ďalšie ženy.

Myslela si, že je to chrípka

„V piatok ráno som išla s horúčkou a zimnicami k doktorke, že mi hádam len pichne vitamín C do žily, lebo ‚asi nejaká chrípka‘. Odchádzala som s diagnózou zápalu močových ciest a dvoma druhmi antibiotík. Cool. Lenže horúčka neprechádzala, zimnica ešte horšia, bolel ma chrbát, pichalo ma v boku. V sobotu ráno sa pridalo vracanie, prehánky, nedalo sa mi už poriadne nadýchnuť kvôli tomu pichaniu v chrbte a v boku,“ popisovala momenty, keď jej lekárka zo záchranky odporúčala, aby si ihneď zavolala sanitku, pretože jej mohla hroziť sepsa, teda otrava krvi.

„Nie som ten typ, čo by si sám zavolal záchranku, pokiaľ viem chodiť (nech slúži ľuďom, ktorí ju potrebujú viac), takže ma Tomi odviezol na pohotovosť. CRP 200. V piatok to bolo ešte ‚len‘ 70 – zdravý človek má 5,“ opisovala svoje hodnoty zápalu, ktoré pri hodnotách 200 hovorí o nejakom akútnom a vážnom probléme. „Choďte si dať CRP test, keď máte príznaky ako chrípka, ale cítite, že niečo nesedí. Realita je, že môžeš dostať otravu krvi do pár dní, keď nejdeš do nemocnice, keď máš taký silný zápal v tele, aký som mala ja. To proste nevypotíš, nevyležíš, nevygrciaš doma,“ vyzvala svojich sledovateľov na sociálnych sieťach.

Také niečo lekár ešte nevidel

Niekoľko dní na to speváčka skončila opäť v nemocnici a tentokrát bola diagnóza lekárov jasná – trombóza v dolnej končatine, no taká vážna, že prekvapila aj skúseného doktora. „Doktor, čo mi robil sono, vraj takú extrémnu trombózu ešte nevidel na tak mladom človeku. Mám upchatú komplet celú nohu, ďalej už nevidno, takže si ma tu nechajú, aby som nedostala pľúcnu embóliu,“ pokračovala v rozprávaní Sima a priznala, že toto ochorenie zdedila po svojom otcovi, ktorý sa liečil na trombózu a pred pár rokmi zomrel na embóliu pľúc. Po odchode z nemocnice musela aj ona radikálne prehodnotiť svoj životný štýl.